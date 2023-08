CAPTEI: Melaine Fernandes traz nova era para mulheres de 50

Melaine Fernandes comemorou seus 50 anos em grande estilo. Novo apê. Vista para o mar. Festa no estilo “open house”. Movimentada e cheia de energia.

Legenda: Melaine Fernandes Foto: LC Moreira

A festa começou ao pôr do sol, com Carla Amaral trazendo uma pegada nacional e samba. Logo depois, Juliana Barreto cantou repertório de jazz e house. Melaine, com sua alma leonina amorosa, sabe, exatamente, como celebrar a data especial.

Legenda: Carla Amaral Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Barreto Foto: LC Moreira

Para ela, as verdadeiras amizades não são medidas pela frequência das visitas, mas pelo prazer de reencontrar pessoas queridas. Por isso, ela fez questão de convidar todos aqueles que deixaram uma marca em sua trajetória no Ceará. O objetivo da festa era acolher e receber amigos de todas as tribos.

Legenda: Aniversariante entre convidadas Foto: LC Moreira

O buffet foi preparado pelo Barbra's, com uma mesa de resistência. A decoração pontual do espaço foi de Dito Machado e Thiago Holanda.

Legenda: Thiago Holanda, Melaine Fernandes, Lia Freire e Dito Machado Foto: LC Moreira

Um verdadeiro sucesso foi o dress da aniversariante: o mesmo usado no seu aniversário de 40 anos, uma escolha especial para marcar essa nova década de sua vida. É ou não é uma referência para os novos “50enta”?

Legenda: Melaine Fernandes Foto: LC Moreira

Os doces ficaram por conta da Carol Chocolates e o bolo foi preparado pela arte e sabor de AnaLu.

A festa de Melaine Fernandes foi um verdadeiro sucesso, marcada por amor, amizade e celebração.

LC Moreira esteve por lá e captou fotos lindas do evento. Vem ver!

Legenda: Melaine Fernandes Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto, Melaine e Marylene Fernandes Foto: LC Moreira

Legenda: Iago, Melaine e Kaike Fernandes Foto: LC Moreira

Legenda: Beatriz Otoch, Melaine e Iago Fernandes Foto: LC Moreira

Legenda: Letícia Burlamarqui e Kaike Fernandes Foto: LC Moreira

Legenda: Thiago Holanda, Melaine Fernandes e Dito Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Ticiana Porto, Zabrisk Almeida, Cecília Marinho e Cristiane Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Trícia Moreira e Roberta Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Yelu Felício e Melaine Fernandes Foto: LC Moreira

Legenda: Neuma Figueiredo, Marize Castelo Branco e Melaine Fernandes Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto, Melaine e Marylene Fernandes Foto: LC Moreira

Legenda: Alzira Philomeno, Anice Castro e Manuela Boyadjian Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Cristina Camelo, Sarinha Philomeno, Melaine Fernandes e Germana Wanderley Foto: LC Moreira

Legenda: Andréa Guilherme, Marjorie Marshall e Lia Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Carla Amaral e Thiago Holanda Foto: LC Moreira

Legenda: Carla, Maria Helena e Francelina Diogo Foto: LC Moreira

Legenda: Martinha Assunção e Melaine Fernandes Foto: LC Moreira

Legenda: Carol Belchior e Bianca Riquet Foto: LC Moreira

Legenda: Cecília Marinho e Melaine Fernandes Foto: LC Moreira

Legenda: Cecília Portela e Mirna Paes Foto: LC Moreira

Legenda: Claudia Diniz, Melaine Fernandes e Sara Diniz Foto: LC Moreira

Legenda: Rebecca Albuquerque, Luciana César, Micheline Albuquerque, Anice Castro e Manuela Boyadjian Foto: LC Moreira

Legenda: Sarinha Philomeno, Melaine Fernandes e Marize Castelo Branco Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto e Marylene Fernandes Foto: LC Moreira

Legenda: Melaine Fernandes Foto: LC Moreira

Legenda: Iago Fernandes, Beatriz Otoch, Desiree Cavalcante, Kaike Fernandes e Letícia Burlamarqui Foto: LC Moreira

Legenda: Convidadas Foto: LC Moreira

Legenda: Martinha Assunção, Melaine Fernandes e Eloisa Diogo Foto: LC Moreira

Legenda: Marylene e Melaine Fernandes e Jacqueline Philomeno Foto: LC Moreira

Legenda: Melaine Fernandes e Roberta Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Melaine Fernandes e Sarinha Philomeno Foto: LC Moreira

Legenda: Melaine Fernandes e Rebecca Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Micheline Albuquerque e Melaine Fernandes Foto: LC Moreira

Legenda: Luiziane Cavalcante, Germana Wanderley e Ana Cristina Camelo Foto: LC Moreira

Legenda: Melaine Fernandes e Malu Miranda Foto: LC Moreira

Legenda: Melaine Fernandes e Cristiane Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Luiziane Cavalcante, Melaine Fernandes e Rebecca Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Martinha Assunção, Jacquline Philomeno, Rebecca Albuquerque e Melaine Fernandes Foto: LC Moreira

Legenda: Parabéns Foto: LC Moreira