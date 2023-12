CAPTEI: Medalha da Ordem Alencarina do Mérito Judiciário do Trabalho destaca personalidades no Ceará

No final da tarde de quinta-feira, 07, o jardim da sede do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (TRT-7) foi palco para a solenidade da entrega da Medalha da Ordem Alencarina do Mérito Judiciário do Trabalho. Esse importante momento de outorga da insígnia acontece a cada dois anos e reuniu personalidades de destaque no Direito do Trabalho e serviços relevantes prestados à Justiça do Trabalho.

Os homenageados foram indicados pelos Desembargadores do Tribunal, membros do Conselho da Ordem, e tiveram seus esforços reconhecidos por meio dessa comenda.

Recebendo homenageados, autoridades e convidados, os atuais dirigentes da Corte, o desembargador presidente, Durval César de Vasconcelos Maia, a vice-presidente, Maria Roseli Mendes, o corregedor, Clóvis Valença Alves Filho, além de outros integrantes do TRT da 7ª Região.

Legenda: Desembargadores do TRT da 7ª Região Foto: LC Moeira

Ao todo, foram 42 personalidades homenageadas, todas elas com histórias de dedicação ao Direito do Trabalho ou relevantes contribuições para a Justiça do Trabalho. A Medalha da Ordem Alencarina do Mérito Judiciário do Trabalho foi instituída pelo TRT-7 em 1993, com o objetivo de reconhecer aqueles que se destacaram nos mais diversos ramos do Direito, seja pela atuação na Justiça do Trabalho, na Cultura, na Ciência ou na Sociedade.

Legenda: Manuel Pinheiro, Abelardo Benevides e Leonardo Carvalho Foto: LC Moreira

A Medalha da Ordem Alencarina do Mérito Judiciário do Trabalho é dividida em diferentes graus, como Grão-Colar, Grã-Cruz, Grande Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro. Cada uma dessas categorias representa um nível de distinção e prestígio dentro da Justiça do Trabalho.

