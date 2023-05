CAPTEI: Medalha da Abolição é entregue a personalidades que fizeram história no Ceará e no Brasil

Na sexta-feira, 19, o governador Elmano de Freitas foi o anfitrião no Palácio da Abolição para a solenidade de entrega da Medalha da Abolição a homenageados que são referências em suas áreas de atuação e que suas trajetórias são um exemplo de dedicação e comprometimento com o desenvolvimento do Ceará e do país.

Legenda: Elmano de Freitas Foto: LC Moreira

Elmano de Freitas Governador do Ceará “É uma honra muito grande estar aqui como governador e entregar a Medalha mais importante do Estado para essas pessoas.”

Neste ano, os quatro agraciados foram: dom José Aparecido Tosi Marques, arcebispo de Fortaleza; Katia Magalhães Arruda, ministra do Tribunal Superior do Trabalho (TST); Eudoro Santana, ex-deputado e gestor público; e Vilmar Ferreira, fundador e presidente do Grupo Aço Cearense.

Legenda: Kátia Arruda Foto: LC Moreira

“Abolição rima com emoção.”

Legenda: Dom José Aparecido Tosi Foto: LC Moreira

“A Medalha é direcionada à minha pessoa, mas não como indivíduo, mas para todos aqueles que, unidos, podem realizar o que Deus nos propõe: uma humanidade de dignidade para todos. Uma humanidade que caminha para a eternidade”

Legenda: Vilmar Ferreira Foto: LC Moreira

“Temos a vocação de transformar o Brasil em um país mais forte e com oportunidades para todos.”

Legenda: Eudoro Santana Foto: LC Moreira

“A emoção é muito grande. Espero que as minhas energias, revigoradas por esta homenagem, sejam alimentadas na esperança de um Brasil mais justo”

A solenidade contou com a presença de autoridades, convidados e familiares dos homenageados.

Veja os registros captados por LC Moreira:

Legenda: Elmano de Freitas Foto: LC Moreira

Legenda: Elmano e Lia Freitas Foto: LC Moreira

Legenda: Jade Romero, Augusta Brito e Socorro França Foto: LC Moreira

Legenda: Camilo e Onélia Santana Foto: LC Moreira

Legenda: Cristiane e Evandro Leitão Foto: LC Moreira

Legenda: Emergarda e Pedro Santana Foto: LC Moreira

Legenda: Vilmar e Luiza Ferreira Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Lucena, Leo Couto, Socorro França e Fernando Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Bruno Silva e Socorro França Foto: LC Moreira

Legenda: Alcides Saldanha, Joriza Pinheiro e Fernando Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Ada Pimentel e Nilton Fernandes Foto: LC Moreira

Legenda: Aline Gonzales e Pinto Sampaio Foto: LC Moreira

Legenda: Manuel Pinheiro e Adriana Bandeira Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Célia e Luiza Ferreira Foto: LC Moreira

Legenda: Socorro França e Iracema do Vale Foto: LC Moreira

Legenda: Erinaldo Dantas e Waldir Xavier Foto: LC Moreira

Legenda: Onélia Santana Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Gastão e Fernando Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Julinho Ventura, Mariza e Mauro Benevides Filho e Edinilton Soares Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Sena e Messias Mendes Foto: LC Moreira

Legenda: Jefferson Souza e Fernanda Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Luciano e Denise Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Euvaldo Bringel e Eliane Brasil Foto: LC Moreira

Legenda: Aline Ferreira Foto: LC Moreira

Legenda: Alexandre e José Landim Foto: LC Moreira

Legenda: Alexsandra Lima e João Carlos Uchoa Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Maysa e Teodoro Silva Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Assis Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudio e Liana Lustosa Foto: LC Moreira

Legenda: Cinthia Cavalcanti Foto: LC Moreira

Legenda: Deib Neto e Deib Otoch Junior Foto: LC Moreira

Legenda: Djacir Moraes e Jane Calixto Foto: LC Moreira

Legenda: Edson Junior e Vinicius Benevides Foto: LC Moreira

Legenda: Euvaldo Bringel, Eliane Brasil e Joaquim Cartaxo Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando e Débora Montenegro Foto: LC Moreira

Legenda: Glícia Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Rosangela De Francesco e Washington Araújo Foto: LC Moreira

Legenda: Gustavo Santos e Paola Souza Foto: LC Moreira

Legenda: Gustavo, Inocêncio, Ângela e Marcelo Uchoa e Renê Barreira Foto: LC Moreira

Legenda: Inácio e Terezinha Arruda Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Régis Botelho, Maia Junior e Emmanuel Furtado Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Régis Botelho e Antônio Carlos Foto: LC Moreira

Legenda: Urbano Filho, Tícia Couto e Eduardo Bismarck Foto: LC Moreira

Legenda: Larissa Gaspar e Diego Barreto Foto: LC Moreira

Legenda: Lucas Montenegro e Joanna Cruz Foto: LC Moreira

Legenda: Luiza, Emergarda e Pedro Santana Foto: LC Moreira

Legenda: Michelle Ribeiro, Ana Clara e Homero Arruda Foto: LC Moreira

Legenda: Valéria e Franzé Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Assis Cavalcante e Naílde Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Dias e Lilian Andrade Foto: LC Moreira

Legenda: Sheslyda e Léo Farias Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Célia e Cid Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Tiago Santana e Luciana Lobo Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro, Camilo, Onélia e Luiza Santana Foto: LC Moreira

Legenda: Kátia Arruda e Elmano de Freitas Foto: LC Moreira

Legenda: Dom José Aparecido Tosi e Elmano de Freitas Foto: LC Moreira

Legenda: Dom José Aparecido Tosi e Elmano de Freitas Foto: LC Moreira

Legenda: Camilo e Eudoro Santana com Elmano de Freitas Foto: LC Moreira

Legenda: Eudoro Santana, Kátia Arruda, Elmano e Lia Freitas, Vilmar Ferreira e Dom José Aparecido Tosi Foto: LC Moreira