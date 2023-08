CAPTEI: Matheus Teodoro Ramsey Santos é honrado com a Medalha Mérito Jurídico Municipal

Nesta terça-feira, 08 de junho, o advogado Matheus Teodoro Ramsey Santos, mestre em Direito e Gestão de Conflitos pela Universidade de Fortaleza, foi agraciado com uma das mais prestigiosas homenagens da cidade de Fortaleza - a Medalha Mérito Jurídico Municipal José de Albuquerque Rocha.

A solenidade ocorreu no Plenário Fausto Arruda. Reuniu importantes autoridades locais que foram prestigiar o conselheiro diretor da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará pelo reconhecimento da Câmara Municipal ao notável e exemplar trabalho desempenhado na sua profissão.

Legenda: Cônsul do Povo e Matheus Teodoro Ramsey Santos entre convidados Foto: André Lima

A sessão solene foi conduzida pelo vereador professor Enilson. Coube ao vereador Erivaldo Xavier, o Cônsul do Povo, proponente da honraria, o discurso de apresentação do homenageado e entrega da comenda.

Legenda: Vereador Professor Enilson Foto: André Lima

Legenda: Cônsul do Povo Foto: André Lima

Matheus Teodoro Ramsey Santos, após receber a medalha, expressou sua gratidão e emoção por estar incluído no seleto grupo de homenageados, além de agradecer o apoio e incentivo de seus familiares, amigos e colegas de profissão.

Legenda: Matheus Teodoro Ramsey Santos Foto: André Lima

A solenidade contou com a presença de uma plateia atenta e emocionada, composta por colegas de profissão, familiares e amigos do homenageado.

A Medalha Mérito Jurídico Municipal José de Albuquerque Rocha foi criada em 2011 pela Câmara Municipal de Fortaleza e leva o nome do jurista cearense José de Albuquerque Rocha, que foi juiz, professor de direito (muito querido pelos alunos) e autor de obras reconhecidas na área, com o intuito de reconhecer o mérito de cidadãos ou entidades – pessoas físicas ou jurídicas – que tenham se destacado, em Fortaleza, pela notória atuação no campo da Ciência do Direito.

Dito isso, vem ver as fotos captadas por André Lima:

Legenda: Cônsul do Povo e Matheus Teodoro Ramsey Santos Foto: André Lima

Legenda: Teodoro Santos, Cônsul do Povo e Matheus Teodoro Foto: André Lima

Legenda: Hélio Winston, Cônsul do Povo, Matheus Teodoro Ramsey Santos, Thiago Asfor e Rafael Sá Foto: André Lima

Legenda: Convidados Foto: André Lima

Legenda: Cônsul do Povo e convidados Foto: André Lima

Legenda: Mesa das Autoridades Foto: André Lima

Legenda: Mesa das Autoridades - Hino Nacional Foto: André Lima

Legenda: Cônsul do Povo e Matheus Teodoro Ramsey Santos entregando a Medalha José de Albuquerque Rocha Foto: André Lima

Legenda: Teodoro Santos e Matheus Teodoro Foto: André Lima

Legenda: Família de Matheus Teodoro Foto: André Lima

Legenda: Homenagem Medalha Mérito Jurídico Municipal José de Albuquerque Rocha Foto: André Lima

Legenda: Matheus Teodoro Ramsey Santos Foto: André Lima