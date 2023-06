Captei: Martinha Assunção recebe carinho de amigas no dia do aniversário

Um justo motivo levou muitas mulheres para o almocinho de sexta, 16, ao L’O Restaurante: confraternizar com uma das pessoas mais queridas do meio social de nossa cidade: Martinha Assunção.

A aniversariante, vestida de Lino Villaventura, ganhou uma festa organizada pelas amigas Ana Virgínia Martins, Claudinha Gradvhol, Ana Michelle Aragão e Suyane Studart. Capricho em cada detalhe.

Por lá, animando a festa para cerca de 140 convidadas, DJ Gilvan Magno e o sax de Mateus Lima

Legenda: Mateus Lima e Gilvan Magno Foto: LC Moreira

A mesa do bolo da Dolce Divino foi um destaque a parte. Decorada por Victor Oliveira, fez a composição com a arte bem contemporânea presente no ambiente.

Legenda: Martinha Assunção Foto: LC Moreira

A sessão parabéns foi repleta de carinho das convidadas e da família.

Legenda: Parabéns Foto: LC Moreira

Vem ver nas fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Thiago, Martinha, George e Paulinha Assunção Foto: LC Moreira

Legenda: Martinha e George Assunção Foto: LC Moreira

Legenda: Martinha Assunção e Paulo Elpidio Foto: LC Moreira

Legenda: Thiago Assunção, Paulo Elpidio, Martinha, George e Paulinha Assunção Foto: LC Moreira

Legenda: Valentina Rabelo e Thiago Assunção Foto: LC Moreira

Legenda: Paulinha e Thiago Assunção Foto: LC Moreira

Legenda: Cecília Seligma, Martinha Assunção e Agostinho Herrero Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Martinha Assunção Foto: LC Moreira

Legenda: Anazelia Gadelha, Martinha Assunção e Adriana Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Germana e Valentina Rabelo Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana Auríla, Niedja Bezerra, Michelle Aragão e Suyane Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana Teixeira, Christianne Figueiredo, Martinha Assunção e Karmilse Porto Foto: LC Moreira

Legenda: Alexandra Pinto, Michelle Aragão, Suyane Studart, Martinha Assunção, Letícia Studart, Cláudia Gradvohl e Ana Virginia Martins Foto: LC Moreira

Legenda: Amazônia Albuquerque, Bete Moraes, Malu Amaral e Kika Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Vládia Sales, Adriana Queiroz, Vânia Viana, Paula Barreira e Suyane Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Vanessa Oliveira, Martinha Assunção e Denise Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Simone Jereissati, Martinha Assunção e Bebel Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Sumaya Sancho, Martinha Assunção e Adriana Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Silvinha Carneiro, Roberta Nogueira e Ana Cristina Camelo Foto: LC Moreira

Legenda: Silvinha Carneiro, Maria Vital, Martinha Assunção, Sarinha Philomeno e Karmilse Porto Foto: LC Moreira

Legenda: Sarinha Philomeno e Cláudia Alexandre Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Porcelini, Desiree Montenegro e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Paula Barreira e Ana Vládia Sales Foto: LC Moreira

Legenda: Paula Barreira e Vânia Viana Foto: LC Moreira

Legenda: Paula Barreira, Suyane Studart, Martinha Assunção, Adriana Queiroz, Silvia Moraes e Vânia Viana Foto: LC Moreira

Legenda: Suyane Studart, Adriana Queiroz, Anazélia Gadelha, Sandra Fujita, Michelle Aragão, Niedja Bezerra, Jeritza Gurgel e Adriana Aurila Foto: LC Moreira

Legenda: Nágila Correa, Martinha Assunção e Cláudia Gradvohl Foto: LC Moreira

Legenda: Michelle Aragão, Dulce, Sandra e Laisa Fujita Foto: LC Moreira

Legenda: Melânia Torres, Jeritza Gurgel e Graça Dias Branco Foto: LC Moreira

Legenda: Martinha Assunção e Suzane Farias Foto: LC Moreira

Legenda: Lilian Porto, Maira Silva, Jeritza Gurgel, Monique Barreira e Betinha Pessoa Foto: LC Moreira

Legenda: Maira Silva e Eveline Fujita Foto: LC Moreira

Legenda: Cecília Seligma e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Maira Silva, Martinha Assunção, Eveline Fujita e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Lúcia Negrão, Anazália Gadelha, Martinha Assunção, Adriana Queiroz e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana Bezerra, Letícia Macedo e Sumaya Sancho Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana Queiroz, Sandra Fujita, Niedja Bezerra, Michelle Aragão e Suyane Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Amélia Brandão e Bebel Ciasca Foto: LC Moreira

Legenda: Manu Romcy, Adriana Aurila e Niedja Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Marjorie Marshall e Gina Pompeu Foto: LC Moreira

Legenda: Liana Fujita, Martinha Assunção e Zildinha Pessoa Foto: LC Moreira

Legenda: Monique Barreira, Zildinha Pessoa e Fernanda Mattoso Foto: LC Moreira

Legenda: Micheline Albuquerque, Ana Virginia Martins e Vládia Sales Foto: LC Moreira

Legenda: Micheline Albuquerque e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Micheline Pinheiro, Martinha Assunção, Sarah Gondim e Rachel Teixeira Foto: LC Moreira

Legenda: Martinha Assunção e Maria Lúcia Negrão Foto: LC Moreira

Legenda: Izabeli Leitão e Letícia Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Martinha Assunção e Maira Silva Foto: LC Moreira

Legenda: Beth Pinto, Sarinha Philomeno, Letícia Studart e Lorena Pouchain Foto: LC Moreira

Legenda: Andréa Rios, Martinha Assunção e Cristina Brasil Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Célia Freira e Martinha Assunção Foto: LC Moreira

Legenda: Martinha Assunção e Montiele Arruda Foto: LC Moreira

Legenda: Monique Barreira, Gyna Machado e Cláudia Alexandre Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Paula Daud, Martinha Assunção e Germana Wanderley Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Virginia Martins, Lia Freire e Cecília Seligma Foto: LC Moreira

Legenda: Anazélia Gadelha, Adriana Queiroz e Suyane Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Chistianne Figueiredo, Adriana Teixeira, Karmilse Porto e Rachel Teixeira Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia, Dulce, Sandra e Laisa Fujita Foto: LC Moreira

Legenda: Cristina Albuquerque e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Cristina Albuquerque, Montiele Arruda e Kika Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Cristina Brasil, Alexandra Pinto, Élida da Escóssia e Neusa Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Daise Tavares, Sandra Fujita, Martinha Assunção, Graça Dias Branco e Melânia Torres Foto: LC Moreira

Legenda: Anazélia Gadelha, Paula Barreira, Vânia Viana, Suyane Studart e Silvia Moraes Foto: LC Moreira

Legenda: Karmilse Porto, Ana Cristina Ramalho, Martinha Assunção e Desiree Montenegro Foto: LC Moreira

Legenda: Denise Pinheiro, Izabeli Leitão, Monique Barreira, Gina Machado, Letícia Studart e Élida da Escóssia Foto: LC Moreira

Legenda: Desiree Montenegro e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Élida da Escóssia, Liana Fujita e Zildinha Pessoa Foto: LC Moreira

Legenda: Elise Gradvohl e Adriana Cardoso Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Dantas, Daise Tavares, Sandra e Liana Fujita Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Salazar e Elisa Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Germana Wanderley e Cláudia Fujita Foto: LC Moreira

Legenda: Niedja Bezerra, Adriana Auríla e Michelle Aragão Foto: LC Moreira

Legenda: Monique Barreira, Martinha Assunção, Silvinha Carneiro e Élida da Escóssia Foto: LC Moreira

Legenda: Martinha Assunção e Neusa Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Martinha Assunção e Lorena Pouchain Foto: LC Moreira

Legenda: Martinha Assunção e Letícia Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Germana Wanderley e Cláudia Gradvohl Foto: LC Moreira

Legenda: Germana Wanderley, Letícia Studart, Sarinha Philomeno, Lorena Pouchain e Beth Pinto Foto: LC Moreira

Legenda: Liliana Linhares, Luciana Lobo, Clésia Araújo, Andréa Iuguetti, Inês Sobreira e Sandra Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Gina Pompeu e Martinha Assunção Foto: LC Moreira

Legenda: Letícia Studart, Lorena Pouchain e Cláudia Fujita Foto: LC Moreira

Legenda: Lia Freire, Micheline Albuquerque, Martinha Assunção, Karmilse Porto e Rachel Teixeira Foto: LC Moreira

Legenda: Lilian Porto e Maira Silva Foto: LC Moreira

Legenda: Martinha Assunção e Amigas Foto: LC Moreira

Legenda: Martinha Assunção e Andréa Rios Foto: LC Moreira

Legenda: Martinha Assunção e Cláudia Fujita Foto: LC Moreira

Legenda: Martinha Assunção e Cristina Faria Foto: LC Moreira

Legenda: Martinha Assunção e Inês Cals Foto: LC Moreira

Legenda: Martinha Assunção e Eveline Fujita Foto: LC Moreira

Legenda: Martinha Assunção e Graça Dias Branco Foto: LC Moreira

Legenda: Martinha Assunção e Adriana Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel, Ana Paula Daud e Desiree Montenegro Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Pedro Porcelini Foto: LC Moreira