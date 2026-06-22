CAPTEI: Martinha Assunção celebra 60 anos com sunset elegante no Iate Clube

Martinha Assunção celebrou a chegada dos 60 anos em uma tarde de afeto e elegância no Iate Clube de Fortaleza. Cercada por familiares e amigas, a anfitriã reuniu cerca de 150 convidadas para um sunset marcado por homenagens, brindes e um pôr do sol daqueles de entrar para a memória.
A decoração tropical clean de Willfridy Mendonça deu o tom sofisticado da festa, conduzida pelo cerimonial de Mafrense Eventos. Vestindo um longo vermelho com penas da label cearense Marina Bitu, Martinha se emocionou ao receber o “Oscar da Amizade”, entregue por Ana Célia Freire em discurso carregado de carinho.
O DJ Gilvan Magno comandou a pista, enquanto bolo da Sapore Trufado e doces da La Maison adoçaram a celebração.
Um novo ciclo inaugurado em grande estilo. Confira mais fotos de LC Moreira.