CAPTEI: Martinha Assunção celebra 60 anos com sunset elegante no Iate Clube

Martinha Assunção celebrou a chegada dos 60 anos em uma tarde de afeto e elegância no Iate Clube de Fortaleza. Cercada por familiares e amigas, a anfitriã reuniu cerca de 150 convidadas para um sunset marcado por homenagens, brindes e um pôr do sol daqueles de entrar para a memória.

Legenda: George e Martinha Assunção, Paulo Elpídio e Thiago Assunção Foto: LC Moreira

Legenda: Júlia Benevides, Martinha e Thiago Assunção Foto: LC Moreira

A decoração tropical clean de Willfridy Mendonça deu o tom sofisticado da festa, conduzida pelo cerimonial de Mafrense Eventos. Vestindo um longo vermelho com penas da label cearense Marina Bitu, Martinha se emocionou ao receber o “Oscar da Amizade”, entregue por Ana Célia Freire em discurso carregado de carinho.

Legenda: Fernanda Peixoto, Fátima Calado, Martinha Assunção, Sophia Egyto e Ana Célia Freire Foto: LC Moreira

Legenda: Martinha Assunção com seu Oscar da Amizade Foto: LC Moreira

O DJ Gilvan Magno comandou a pista, enquanto bolo da Sapore Trufado e doces da La Maison adoçaram a celebração.

Legenda: DJ Gilvan Magno e Martinha Assunção Foto: LC Moreira

Um novo ciclo inaugurado em grande estilo. Confira mais fotos de LC Moreira.

Legenda: Martinha Assunção e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Hélida da Escóssia, Martinha Assunção e Lorena Pouchain Foto: LC Moreira

Legenda: Germana Wanderley, Márcia Andréa e Neusa Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Willfridy Mendonça e Martinha Assunção Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana Cristina Martinha Assunção, Christiany Figueiredo e Naís Moreira Foto: LC Moreira

Legenda: Anya Freire, Michelle Aragão, Martinha Assunção, Alçexandra Pinto e Anazélia Gadelha Foto: LC Moreira

Legenda: Martinha e George Assunção Foto: LC Moreira

Legenda: Natália Abreu, Vládia Sales, Márcia Peixoto, Ane Alcântara e Maria Lúcia Negrão Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Elpídio e Martinha Assunção Foto: LC Moreira

Legenda: É a hora dos parabéns! Foto: LC Moreira

Legenda: Sarhinha Philomeno, Martinha Assunção e Cris Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Natália Abreu, Vládia Sales, Ane Alcântara e Maria Lúcia Negrão Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel, Desiree Montenegro e Pedro Porcelini Foto: LC Moreira

Legenda: Simone Jereissati, Nágila Correa, Martinha Assunção, Bebel Ary e Inês Araruna Foto: LC Moreirs

Legenda: Silvana Guimarães, Ana Paula Daud, Martinha Assunção, Germana Wanderley e Michelinne Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel, Montiele Arruda e Kika Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Vânia Viana, Martinha Assunção e Sílvia Moraes Foto: LC Moreira

Legenda: Martinha Assunção e Fernanda Sousa Foto: LC Moreira

Legenda: Maira Silva, Martinha Assunção e Roberta Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Lili Cialdini e Elise Magalhães Foto: LC Moreira

Legenda: Karmilse Porto, Jeritza Gurgel e Michelinne Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Martinha Assunção e Anelise Barreira Foto: LC Moreira