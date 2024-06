CAPTEI: Marina e Mirella organizam festa surpresa para Carla Sofia Pereira

As filhas de Carla Sofia Pereira, Mariana e Mirella, organizaram uma festa surpresa de aniversário para a mãe no Baretta Restaurante, no Meireles.

Legenda: Mirella, Carla e Marina Pereira Foto: LC Moreira

A comemoração aconteceu na hora do almoço de sexta-feira, 07, e contou com a presença de muitas amigas da aniversariante.

Legenda: Marcela Pinheiro, Ana Beatriz, Carla Pereira, Vanessa Melo e Marina Pereira Foto: LC Moreira

O local escolhido, conhecido pelo ambiente aconchegante, descontraído e pela gastronomia de qualidade, foi palco de momentos especiais animados pela DJ Renata Dib.

Legenda: DJ Renata Dib Foto: LC Moreira

Carla ficou surpresa com a festa. Agradeceu o carinho das filhas e de todos os presentes.

Legenda: Mirella, Carlos, Carla e Marina Pereira Foto: LC Moreira

Dito isso...

Vem ver as fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Carla e Carlos Pereira Foto: LC Moreira

Legenda: Carla e Marina Pereira Foto: LC Moreira

Legenda: Mirella e Carla Pereira Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia Majela, Aline Félix Barroso, Cristiana Carneiro e Marina Pereira Foto: LC Moreira

Legenda: Livia Pádua, Cláudia Majela, Carla Pereira e Aline Félix Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Taís Pinto, Carla Pereira e Suyane Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Oliveira, Carla Pereira e Michelle Quintino Foto: LC Moreira

Legenda: Vanessa Melo, Carla Pereira e Ana Beatriz Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana Miranda e Carla Pereira Foto: LC Moreira

Legenda: Aline Félix Barroso e Roberta Vasques Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Cristina Camelo e Carla Pereira Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Paula Daud e Carla Pereira Foto: LC Moreira

Legenda: Carla Pereira e Beatrice Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Carla Pereira e Janaína Gradvohl Foto: LC Moreira

Legenda: Carla Pereira e Larissa Alves Foto: LC Moreira

Legenda: Cristiana Carneiro e Carla Pereira Foto: LC Moreira

Legenda: Carla Pereira e Maira Silva Foto: LC Moreira

Legenda: Carla Pereira e Roseli Diogo Foto: LC Moreira

Legenda: Carla Pereira, Eveline Fujita e Marianna Bichucher Foto: LC Moreira

Legenda: Beatrice Ary, Carla Pereira e Eveline Fujita Foto: LC Moreira

Legenda: Rilka Bezerra e Carla Pereira Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana Miranda, Cristiana Carneiro, Carla Pereira, Maria Luiza Carneiro, Marina e Mirella Pereira Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Nogueira, Carla Pereira e Roberta Vasques Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Magalhães, Carla Pereira e Mabel Portela Foto: LC Moreira

Legenda: Larissa Alves, Carla Pereira e Michelle Quintino Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Paula Martins, Carla Pereira e Flávia Amora Foto: LC Moreira

Legenda: Rilka Bezerra, Aline Félix Barroso, Cristiana Carneiro, Carla Pereira, Eveline Fujita, Marianna Bichucher e Maira Silva Foto: LC Moreira