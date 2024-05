CAPTEI: Maria Clara Oliveira comemora b-day de 19 anos

A estudante de medicina, Maria Clara Valente Oliveira, celebrou seus 19 anos em uma festa bem especial e do jeito que gosta: entre amigas mais “chegadas” com tudo do bom e do melhor.

A comemoração aconteceu no sábado, 11, na residência dos pais da aniversariante, Vanessa e Marcos Oliveira.

Legenda: Aniversário de Maria Clara Oliveira Foto: Arquivo particular da família

Entre amigas mais próximas e familiares, Maria Clara ofereceu aos convidados uma gastronomia oriental preparada por Élcio Nagano e, para descontrair, DJ Caio Braga e de Mateus Sax Lima.

O bolo da festa foi um destaque à parte. Escolha da aniversariante, executado pela confeiteira Nabirra Acário. Já a decoração da mesa ficou por conta de Maria Clara Studart, que caprichou em cada detalhe para tornar a comemoração ainda mais especial.

Legenda: Bolo por Nabirra Acário Foto: Arquivo particular da família

Legenda: Gastronomia por Élcio Nagano em mesa decorada por Maria Clara Studart Foto: Arquivo particular da família

Dito isso...

Vem ver as fotos enviadas pela família:

Legenda: Vanessa e Maria Clara Oliveira Foto: Arquivo particular da família

Legenda: Vanessa e maria Clara Oliveira com Daniele Valente Foto: Arquivo particular da família

Legenda: Aniversário de Maria Clara Oliveira Foto: Arquivo particular da família

Legenda: Aniversário de Maria Clara Oliveira Foto: Arquivo particular da família

Legenda: Aniversário de Maria Clara Oliveira Foto: Arquivo particular da família

Legenda: Aniversário de Maria Clara Oliveira Foto: Arquivo particular da família

Legenda: Aniversário de Maria Clara Oliveira Foto: Arquivo particular da família