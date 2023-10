CAPTEI: Maria Clara comemora seus 15 anos em uma festa repleta de estilo e animação

Na última sexta, 06, Maria Clara Nogueira recebeu amigos teens e um seleto grupo de adultos para comemorar a sua festa tão sonhada.

Legenda: Rodrigo, Maria Clara, Maria Eduarda e Carla Nogueira Foto: LC Moreira

Com o profissionalismo e dedicação da cerimonialista Lilian Porto, a festa foi planejada nos mínimos detalhes para tornar esse momento único e especial. A decoração, assinada por Jackqueline Kato, trouxe uma combinação perfeita entre sofisticação e modernidade, destacando a personalidade da debutante.

Legenda: Carla Nogueira e Lilian Porto Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Clara Nogueira Foto: LC Moreira

Maria Clara vestiu dois modelos exclusivos criados por Ticiana Sampaio, que realçaram toda a sua beleza. As jóias da Tallis Joias complementaram o look da aniversariante que estava produzida pela Make da Japa.

Legenda: Maria Clara Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Clara Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Clara Nogueira Foto: LC Moreira

A noite também contou com a presença especial do talentoso cantor Philipe Dantas, que embalou as valsas do cerimonial com sua voz marcante, criando momentos emocionantes e inesquecíveis.

Legenda: DJ Rapha Alencar e Philipe Dantas Foto: LC Moreira

Legenda: Cerimonial Foto: LC Moreira

Legenda: Cerimonial Foto: LC Moreira

Legenda: Cerimonial Foto: LC Moreira

Nos parabéns, o bolo da Cacau2you proporcionou um deleite visual e gastronômico servido entre os convidados.

Legenda: Parabéns Foto: LC Moreira

Agitando a pista de dança, os DJs Rapha Alencar e Thiago Camargo fizeram os convidados dançarem ao som das melhores músicas. Entre os intervalos das pick-ups, a banda Souse7e trouxe muita energia e animação.

Legenda: Maria Clara Nogueira com amigas Foto: LC Moreira

Vem ver as fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Rodrigo e Carla Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo, Maria Clara e Carla Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo, Maria Clara e Carla Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Clara e Rodrigo Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Clara e Carla Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Eduarda e Maria Clara Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo, Carla e Maria Eduarda Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Carla Nogueira, Norma e Antônio Carlos Machado e Maria Eduarda Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Carla, Gláucia e Rodrigo Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Carla, Maria Eduarda, Gláucia, Maria Clara e Rodrigo Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Gláucia e Rodrigo Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Germana Mendes, Carla Ponte e Renata Gonzaga Foto: LC Moreira

Legenda: Aracy Goulart e Ericka Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Janice Lins, Juliana Aragão, Pauline Turatti e Manoela Ponte Foto: LC Moreira

Legenda: Guilherme Maximino e Maria Clara Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Guilherme Maximino, Maria Clara Nogueira, Roberta e Gustavo Maximino Foto: LC Moreira

Legenda: João Mateus, Karlla e Jean Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo e Carla Nogueira, Ana Cláudia, Maria Clara e Maria Eduarda Nogueira e José Cláudio Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo, Carla e Maria Eduarda Nogueira, Jeritza Gurgel e Rodolfo Licurgo Foto: LC Moreira

Legenda: Daniela Sanford, Pedro, Gustavo e Jeritza Gurgel e Rodolfo Licurgo Foto: LC Moreira

Legenda: Gustavo e Pedro Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Gurgel e Daniela Sanford Foto: LC Moreira

Legenda: Sophia Souza e Gustavo Skiner Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Cecília Montenegro, Maria Eduarda Nogueira, Marina Pinheiro e Rachel Pila Foto: LC Moreira

Legenda: João Pedro e Maria Eduarda Montenegro Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo e Carla Nogueira, Manuela e Rodrigo Fernandes e Davi Vicentini Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo Sombra e Talyzie Mihaliuc Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana e André Praxedes Foto: LC Moreira

Legenda: Chico Gualbernei e Fernanda Matoso Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana Praxedes, Margareth Regadas, Carla Nogueira, Jeritza Gurgel e Germana Mendes Foto: LC Moreira

Legenda: Alexandra e Fred Pinto Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Virginia e Marcelo Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: André Bastos, Rebeca e Carine Moreira Foto: LC Moreira

Legenda: Camila Peixoto e Vitor Moreira Foto: LC Moreira

Legenda: Camila Peixoto, Talynie Mihaliuc, Ana Virginia Ponte e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Eduardo Rola, João Miranda e João Arthur Foto: LC Moreira

Legenda: Giovana Studart e Marta Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: Júlia Marques e Giselle Fujita Foto: LC Moreira

Legenda: Larissa Bastos e Ana Beatriz Castelar Foto: LC Moreira

Legenda: Luiza Machado, Deusmar Neto, Livia Dias e Lorena Dantas Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo Nogueira, Dulce e Duduca Fujita Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo e Carla Nogueira, Marianna e Adolfo Bichucher Foto: LC Moreira

Legenda: Germana Wanderley, Carla Nogueira e Marianna Bichucher Foto: LC Moreira

Legenda: Yasmin Cruz e Paulo Gondim Foto: LC Moreira

Legenda: Vládia e George Faria Foto: LC Moreira

Legenda: Lucas e Talynie Mihaliuc e Flávio Menezes Foto: LC Moreira

Legenda: Talynie Mihaliuc e Carla Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Vicente e Cláudia Forte Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Rouquayrol e Ana Cristina Pinto Foto: LC Moreira

Legenda: Rodolfo Licurgo e Leandro Vasques Foto: LC Moreira

Legenda: Rodolfo Licurgo e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Vasques, Carla Nogueira, Aline e Leandro Vasques Foto: LC Moreira

Legenda: Carla, Maria Eduarda e Maria Clara Nogueira e Aline Vasques Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos e Raquel Petrone Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos e Raquel Petrone, Carla Nogueira, Letícia e Rebeca Petrone Foto: LC Moreira

Legenda: Carol e Roberto Picanço Foto: LC Moreira

Legenda: Carla Nogueira e Germana Mendes Foto: LC Moreira

Legenda: Germana Mendes e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Germana Mendes, Manoela Ponte, Jeritza Gurgel, Germana Wanderley e Dulce Fujita Foto: LC Moreira

Legenda: César Ferreira e Cynara Monteiro Foto: LC Moreira

Legenda: Sara Rios, Maria Clara Nogueira e Marcela Lins Foto: LC Moreira

Legenda: Paduerí e Isabelle Borba e Rodrigo Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Gabriela Ponte, Jonathas Costa e Manoela Ponte Foto: LC Moreira

Legenda: Júlia, Newton e Suyane Aragão Foto: LC Moreira

Legenda: Sara Rios, Julia Aragão, Marcela Lins, Gabriela Ponte e Maria Fernanda Ribeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Dulce Fujita, Adriana Praxedes, Margareth Regadas, Carla Nogueira, Jeritza Gurgel, Germana Mendes e Germana Wanderley Foto: LC Moreira

Legenda: Gildo, Edinice e Reimilson Cruz Foto: LC Moreira

Legenda: Letícia, Laisa e Moacir Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Janaina e Herculano Sabino Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo e Manuela Vicentini, Ricardo e Laís Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel Petrone, Carla Nogueira, Letícia e Rebeca Petrone Foto: LC Moreira

Legenda: Lissandro e Pauline Turatti Foto: LC Moreira

Legenda: Manoela Ponte e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Giovana Studart e Carlos Eduardo Rola Foto: LC Moreira

Legenda: Isadora Pinheiro e Lara Aquino Foto: LC Moreira

Legenda: Germana Mendes, Fernanda Matoso, Carla Nogueira, Keila Targino e Margareth Regadas Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Fernanda Campelo, Maria Clara Nogueira e Laura Quaranta Foto: LC Moreira

Legenda: Marta Pontes, Lara Dalva, Giovana Studart, Rafaela Couto, Maria Clara Montenegro e Sara Bezerra Foto: LC Moreira