CAPTEI: Mari Fernandes, Laninha Show e a dupla Ícaro e Gilmar encerram o festival Vybbe Junina 2022

Chegou ao fim a temporada de shows do festival Vybbe Junina.

Legenda: Equipe da Casa Mossati Foto: LC Moreira

Foram mais de 15 atrações musicais distribuídas durante todos os domingos do mês de junho e, mais uma, na véspera de feriado.

Legenda: Amanda Lima, Priscila Mary, Mari Fernandez e Cecilia Lobo Foto: LC Moreira

No último domingo, 26, encerrando o evento em grande estilo, o fenômeno do momento, a cantora Mari Fernandes subiu ao palco da Vybbe Junina, embalando o público com seus hits que estão na boca do povo.

Laninha Show trouxe um repertório recheado de muito forró das antigas.

Legenda: Ícaro e Gilmar Foto: LC Moreira

Por fim, muito sertanejo com a dupla Ícaro e Gilmar.

Entre as atrações, Binha Cardoso no palco do coreto.

Vem ver as fotos captadas por LC Moreira na Vybbe que mais deixou saudade da temporada.

Legenda: Gerardo, Letícia e Gerardo Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Equipe do comercial do SVM Foto: LC Moreira

Legenda: Théa Moreira, Suyane Moura e Marcella Fontenele Foto: LC Moreira

Legenda: Larissa Bastos, Lissa Santos, Marina Fiúza e Maria Clara Borges Foto: LC Moreira

Legenda: Adisio Rodrigues e Roberto Alves Foto: LC Moreira

Legenda: Ádria Magalhães e Carolina Vale Foto: LC Moreira

Legenda: Aline Nunes e Alessandra Barbosa Foto: LC Moreira

Legenda: Innessa Pontes e George Fins Foto: LC Moreira

Legenda: Bob Filho e Natasha Francklin Foto: LC Moreira

Legenda: Gilmar, Celso Luís e Ícaro Foto: LC Moreira

Legenda: Luana Saraiva, Katiuska Facó e Davi Fernandes Foto: LC Moreira

Legenda: Karolem Ferro, Mariana Ferreira, Endy Formiga e Davi Fernandes Foto: LC Moreira

Legenda: Wellington e Jéssica Elias, Vanessa e Petrônio Leitão Foto: LC Moreira

Legenda: Vybbe Foto: LC Moreira

Legenda: Volney Limeira e Naianne Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Nayanne Aristides Foto: LC Moreira

Legenda: Alisson Pontes e Gabriela Santiago Foto: LC Moreira

Legenda: Amanda Maia, Amanda Leão, Sabrina Esmeraldo e Ana Nicole Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando, Bruna e João José Rodrigues e Suyane Moura Foto: LC Moreira

Legenda: Amanda Simões e Daniel Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Danielle Gomes e Edson Capelo Foto: LC Moreira

Legenda: Duda Fernandes e Lívia Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Leonor Coimbra e Katiuska Facó Foto: LC Moreira

Legenda: Lourenne Rabelo e Sávio Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Ferreira e Natjara Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael Mourão e Roberta Leitão Foto: LC Moreira

Legenda: Tayron Mendonça, Ananias Gomes, Ricardo Matos e Liberato Junior Foto: LC Moreira

Legenda: Viviane Solano e Melissa Lins Foto: LC Moreira

Legenda: Thyala Oliveira, Márcia Ferreira e Marília Nunes Foto: LC Moreira

Legenda: Thalita Vanessa e Airlly Barbosa Foto: LC Moreira

Legenda: Priscila Mary, Lívia Raquel e Nayanne Aristides Foto: LC Moreira

Legenda: Priscila Mary e Mari Fernandez Foto: LC Moreira

Legenda: Mari Fernandez e Pádua Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Marina Leitão Foto: LC Moreira

Legenda: Carol Severo e Germana Medeiros Foto: LC Moreira

Legenda: Márcia Feitosa, Adriana Juaçaba e Lívia Medeiros Foto: LC Moreira

Legenda: Katiúska Facó e Davi Fernandes Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Frota e Ana Lia Brandão Foto: LC Moreira

Legenda: Amanda, Maria Clara e Germana Souza Foto: LC Moreira

Legenda: Andressa Cagas e Thamis Coutinho Foto: LC Moreira

Legenda: Karolen Ferro, Lourenne Rabelo, Márcia Feitosa, Mariana Ferreira e Endy Formiga Foto: LC Moreira

Legenda: Ícaro e Gilmar Foto: LC Moreira

Legenda: Luana Saraiva, Thyala Oliveira, Katiúska Facó, Leonor Coimbra e Mariana Ferreira Foto: LC Moreira

Legenda: Innessa Pontes, Amanda Holanda e Halayne Martines Foto: LC Moreira

Legenda: Jamila Ferreira e Ery Maciel Foto: LC Moreira