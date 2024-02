CAPTEI: Mais ou Menos é sinônimo do melhor pré-carnaval de rua em Fortaleza. Descubra!

O Carnaval chegou mais cedo em Fortaleza este ano e o pré-carnaval de rua agitou a cidade nos últimos sábados. Um dos eventos que movimentou muita gente legal e trouxe nostalgia foi o organizado pela turma dos amigos de Ricardo Vasconcelos, Macarrão e Sávio. O trio resolveu relembrar os tempos do pagode Mais ou Menos. Sucesso!

A tarde do último sábado, dia 3, foi marcada por muita animação no bar do amigo Dé, conhecido como Badudé. Mais de 700 pessoas passaram por lá e se confraternizaram, fazendo do local o ponto de encontro para os foliões de plantão.

Legenda: Vicente Borges, Sônia Montenegro, Tom Sancho, Raquel Becker, Henrique Pessoa, Marília Parente, Victor e Patrícia Leal Foto: LC Moreira

A folia foi animada por Atila Lopes e Val Xavier, que tocaram diversas músicas que marcaram época e não deixaram ninguém parado. Os sucessos do pagode Mais ou Menos embalaram a festa e levaram todos de volta ao passado, reavivando memórias. Bom demais!

A turma de amigos de Ricardo, Macarrão e Sávio já planeja repetir a dose no próximo ano, e promete trazer ainda mais agito e diversão para todos.

A notícia que já está circulando é que o pré-carnaval de rua em Fortaleza promete se superar no próximo ano. Se depender da turma do extinto pagode Mais ou Menos, o evento será ainda mais incrível e inesquecível.

Vem ver nas fotos captadas por LC Moreira que adora um agito!

Legenda: Geórgia Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Vasconcelos e Alberto Bacelar Foto: LC Moreira

Legenda: Georgia Vasconcelos, Luciana Marrocos, Marcela Ferro, Marion Purcaro e Grizelda Xerez Foto: LC Moreira

Legenda: Madalena Leitte, Cristiana Fragoso, Raquel Becker, Kelly Ferreira e Rose Carneiro Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana Mota, Flávia Parente, Ticiana Mota, Marília e Manuela Parente Foto: LC Moreira

Legenda: Alexandre Carvalhedo e Érika Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Ana e Rodrigo Leal Foto: LC Moreira

Legenda: Andréa e Moacir Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Barros Neto, Andréa e Giovana Prudente Foto: LC Moreira

Legenda: Camila Nobre e Fábio Junior Foto: LC Moreira

Legenda: Célio Neto, Lucia, Edson Burlamaque, Juliana Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Clariane Aguiar, Tattyanna Diogo e Marina Baquit Foto: LC Moreira

Legenda: Cynthia e Paulo Couto, Sydrião Neto e Patrícia Távora Sydrião Foto: LC Moreira

Legenda: Edson e Tibério Burlamaque Foto: LC Moreira

Legenda: Teresa Abath e Helio Bacana Foto: LC Moreira

Legenda: Tânia Carneiro e Ramis Tebet Foto: LC Moreira

Legenda: Nina Filho, Manuela Nina, Raquel Almeida e Daniel Liebmann Foto: LC Moreira

Legenda: Suzi Ferrer, Raquel Aragão e Fernanda Benevides Foto: LC Moreira

Legenda: Suzi e Rômulo Ferrer Foto: LC Moreira

Legenda: Sulamita Oliveira, Teka Picanço, Márcia Montenegro e Adriana Mota Foto: LC Moreira

Legenda: Samuel Dias, Pedro Gerson e Cláudio Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Rômulo e Manuela Parente Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto e Marítza Bastos, Jose e Juliana Liberato, Priscila e Thais Ciríaco Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Costa, Lorena Albuquerque e Sulamita Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel Becker, Cristiana Fragoso e Lorena Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Paula Gomes e Ricardo Torquato Foto: LC Moreira

Legenda: Daniele e Val Xavier Foto: LC Moreira

Legenda: Érica Dias, Carol Bezerra, Andréa Maia e JB Uchoa Foto: LC Moreira

Legenda: Eulelio Soares, Gele Sampaio, Maria Helena e Venicio Seabra Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Timbó e Paulo Viana Foto: LC Moreira

Legenda: Flávia Nápoli, Vaní Sena, Sônia Montenegro e Karine Perdigão Foto: LC Moreira

Legenda: Natália Porto Foto: LC Moreira

Legenda: Flávio Figueiredo, Val Xavier e Alberto Bacelar Foto: LC Moreira

Legenda: George Menezes e Giovânia Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Gizelle Pádua e Sulamita Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Mônica Borges e Fabricio Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Guilherme Martins e Clariana Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Moises Goes, Talita Azin, Daniel Menezes e Roberta Cardoso Foto: LC Moreira

Legenda: Ingrid e Gabriel Brandão Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo Torquato, Ticiana Mota, Paula Gomes e Ricardo Torquato Foto: LC Moreira

Legenda: Jamile e Napoleão Tigre Foto: LC Moreira

Legenda: Joésia Goes e Flávio Figueiredo Foto: LC Moreira

Legenda: Leonardo e Isabela Aderaldo Foto: LC Moreira

Legenda: Leonardo e Isabela Aderaldo, Ana Costa e Deda Moura Foto: LC Moreira