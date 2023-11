CAPTEI: Mais novidades sobre o novo parque do Beach Park

Na manhã de quarta-feira, 8, o Beach Park realizou um evento exclusivo para convidados e imprensa, revelando as surpreendentes novidades do seu mais novo parque. Convidados especiais, parceiros e jornalistas tiveram a oportunidade de testemunhar, em primeira mão, todas as emoções do Parque Arvorar que tem como missão inspirar as pessoas para conservar a Natureza, valorizando e educando sobre a importância do bem-estar animal e da biodiversidade.

O parque abre no primeiro semestre de 2024.

Por lá serão mais de 20 atrações e uma experiência divertida e lúdica para os visitantes. Escorregadores, trilhas aéreas, redário, anfiteatro, playgrounds, restaurante, visitas guiadas e uma torre em formato de ninho de pássaro vai garantir uma visão panorâmica.

A grande atração serão três aviários de imersão, onde os visitantes poderão observar aproximadamente 250 animais, incluindo aves nativas do Brasil, répteis e pequenos mamíferos.

Além do entretenimento, o Parque Arvorar buscará envolver a comunidade científica e incentivar soluções ambientais com impacto positivo. O projeto Refauna Arvorar, em parceria com as ONGs Associação Caatinga e Aquasis, focará inicialmente na conservação das espécies Jandaia-verdadeira e Periquito Cara-Suja em áreas específicas do Ceará.

