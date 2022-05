CAPTEI: Maira Silva em festa! Venha conferir o sucesso do almoço de aniversário da empresária

Maira Silva comemorou idade nova com um almoço para as amigas na última sexta, 20.

A aniversariante recebia os convidados com o seu sorriso e a sua simpatia. Usava um sinuoso vestido percorrendo muito bem o corpo. Sem exageros. Elegante. Vermelho, rosa, branco e roxo. Perfeito!

Legenda: Priscilla, Roberta, Maira, Rilka, Eveline e Ana Cristina Foto: LC Moreira

Coube a Victor Oliveira trazer um jardim para a festa. Uma linda sintonia com o cenário do belíssimo apartamento com vista mar.

Prestigiado e animado, as amigas de Maira viram o sol baixar com a animação de Fernando Amorim.

É claro que o fotógrafo, LC Moreira, captou tudo. Vem ver!

Legenda: Aderaldo e Maira Silva Foto: LC Moreira

Legenda: Priscilla e Maira Silva e Lara Freire Foto: LC Moreira

Legenda: Lara e Caio Freire Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana Queiroz e Priscilla Silva Foto: LC Moreira

Legenda: Cristiana Carneiro, Mia Linhares, Fernanda Salazar, Inês Mesquite e Neíse Freire Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Cristina Esmeraldo Foto: LC Moreira

Legenda: Liana Tomaz e Sandra Fujita Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Lúcia Negrão Foto: LC Moreira

Legenda: Maira Silva e Roberta Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana Queiroz e Eveline Fujita Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana Teixeira, Martinha Assunção, Sandra Fujita e Cláudia Gradvohl Foto: LC Moreira

Legenda: Priscilla Silva, Roberta Nogueira e Eveline Fujita Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Priscilla, Aderaldo e Maira Silva, Lara e Caio Freire Foto: LC Moreira

Legenda: Andréa Coelho e Ana Cristina Esmeraldo Foto: LC Moreira

Legenda: Maira Silva Foto: LC Moreira

Legenda: Dina Rodrigues, Bruna Brasileiro e Maira Silva Foto: LC Moreira

Legenda: Tane Albuquerque, Lara Freire, Maira e Priscilla Silva Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana Queiroz, Martinha Assunção, Sandra Fujita, Maira Silva e Eveline Fujita Foto: LC Moreira

Legenda: Weyne Moreira, Roberta Nogueira, Maira Silva, Ana Cristina Camelo e Liliana Rola Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana Teixeira, Ana Cristina Camelo e Cláudia Gradvohl Foto: LC Moreira

Legenda: Arlene Fialho, Zuleica Studart, Maira Silva Danielle Filgueira e Márcia Souza Foto: LC Moreira

Legenda: Bruna Brasileiro e Dina Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Weyne Moreira, Roberta Nogueira e Ana Cristina Camelo Foto: LC Moreira

Legenda: Elisa Oliveira, Maira Silva e Beth Pinto Foto: LC Moreira

Legenda: Liana Tomaz, Myrella Tomé e Ana Carolina Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Maira e Priscilla Silva e Lia Brasil Foto: LC Moreira

Legenda: Rilka Bezerra e Maira Silva Foto: LC Moreira

Legenda: Camila Holanda, Maira Silva, Rilka Bezerra e Mariana Bichucher Foto: LC Moreira

Legenda: Cristiana Carneiro, Beth Carvalho e Cláudia Gradvohl Foto: LC Moreira

Legenda: Cristiana Carneiro, Rilka Bezerra, Maira Silva, Eveline Fujita e Ana Cristina Camelo Foto: LC Moreira

Legenda: Danielle Filgueiras e Márcia Souza Foto: LC Moreira

Legenda: Inês Mesquita e Maira Silva Foto: LC Moreira

Legenda: Letícia Lima, Maira Silva, Lara Freire e Camila Rola Foto: LC Moreira

Legenda: Myrella Tomé, Carol Bezerra e Rafaela Holanda Foto: LC Moreira

Legenda: Maira Silva e Amigas Foto: LC Moreira

Legenda: Myrella Tomé, Riana Aguiar, Maira Silva e Camila Holanda Foto: LC Moreira

Legenda: Priscilla Silva Foto: LC Moreira

Legenda: Maira Silva e Amigas Foto: LC Moreira

Legenda: Maira Silva e Carol Damiani Foto: LC Moreira

Legenda: Maira Silva e Cristine Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Inês de Castro e Maira Silva Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Maira Silva e Liliana Rola Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Lúcia Negrão e Adriana Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Tane Albuquerque, Andréa Coelho, Márcia Medeiros e Ana Cristina Esmeraldo Foto: LC Moreira

Legenda: Myrella Tomé, Riana Aguiar, Maira Silva, Camila Holanda e Beth Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Priscilla e Maira Silva e Danielle Filgueiras Foto: LC Moreira

Legenda: Riana Aguiar, Maira Silva e Adriana Queiroz Foto: LC Moreira