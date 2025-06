CAPTEI: Luxo e Inovação: Inauguração do Lounge Dias de Sousa Revoluciona o Mercado Imobiliário

Na quarta-feira, 25, a Construtora Dias de Sousa inaugurou o Lounge Dias de Sousa, um espaço projetado para apresentar seus empreendimentos de alto padrão, somando um Valor Geral de Vendas (VGV) superior a R$ 300 milhões.

Legenda: Lounge Dias de Sousa Foto: LC Moreira

O lounge, localizado ao lado do Platinum Condominium, no bairro Guararapes, serve como um ponto estratégico para atender clientes, corretores e investidores, enfatizando relacionamento e experiências personalizadas.

Legenda: Patriolino Dias Foto: LC Moreira

“Este lounge é mais que um ponto de vendas. Representa nosso compromisso com a excelência e se torna uma extensão da nossa marca.”

Por lá, um espaço com uma sala de experiência multimídia. Adorei! Ela é sensorial e foi cuidadosamente decorada por Hermínia Lopes. Sala ampla, com elementos de mobiliário bem orgânicos que acomodando o visitante confortavelmente. Toda revestida em madeira, o que associa a sofisticação e garante acolhimento e uma tela enorme, com som nítido e agradável, inserindo o expectador e trazendo encantamento pelos produtos da construtora.

Legenda: Lounge Dias de Sousa Foto: LC Moreira

Legenda: Herminia Lopes e Patriolino Dias Foto: LC Moreira

Além disso, suporte dedicado na área do corretor e salas de reunião equipadas com tecnologia interativa.

Legenda: Lounge Dias de Sousa Foto: LC Moreira

A área de maquetes permite uma visualização detalhada dos projetos.

Legenda: Lounge Dias de Sousa Foto: LC Moreira

Legenda: Lounge Dias de Sousa Foto: LC Moreira

Bingo! A estratégia da Construtora Dias de Sousa de criar ambientes exclusivos e sensoriais está alinhada com a tendência do setor, visando não só a venda, mas a construção de experiências que encantam e fortalecem a presença da marca no mercado imobiliário.

Legenda: Luiz Biana, Mário Magalhães, Marília Oliveira, Gabriel Almeida, Vanuza Silva e Emanoele Paula Foto: LC Moreira

O evento foi um verdadeiro sucesso. Muito prestigiado.

Receptividade, simpatia, serviço de vallet, cardápio cuidadosamente servido com menu delicioso do Casal Gourmet e a boa música através da curadoria de repertório do DJ Itaque.

Legenda: Daniela Prado Foto: LC Moreira

Legenda: Caroline Cavalcante, Ruan Sombra, Gabriele Pastor, DJ Itaquê Figueiredo e Cacá Sombra Foto: LC Moreira

Uma noite repleta de experiências maravilhosas do jeito que a Dias de Sousa sabe fazer ao longo desses 30 anos proporcionando Dias Melhores!

Legenda: Patriolino Dias Foto: LC Moreira

Olha só quem esteve por lá conferindo tudo!

Legenda: Patriolino e Renata Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Arruda e Patriolino Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Marco Aurélio Cabral e Patriolino Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Patriolino Dias, Eliziane e Evandro Colares Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel, Patriolino Dias e Ruy do Ceará Foto: LC Moreira

Legenda: DJ Itaquê Figueiredo Foto: LC Moreira

Legenda: Auricélio Parente e Patriolino Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Patriolino e Renata Dias e Rafael de Paula Foto: LC Moreira

Legenda: Breno Câmara, Patriolino Dias, Jonathan Costa e Rafael Cysne Foto: LC Moreira

Legenda: André Verçosa, Bertran Girão, Rogério Façanha, Jocélio Paente, Rômulo Santos, Auricélio Parente e Marcelo Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Ruy do Ceará Foto: LC Moreira

Legenda: Evandro Colares, Zé do Egito e Ricardo Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Gabriel Carvalho, Duda Cabral, Neudo Claro e Gabriel Almeida Foto: LC Moreira

Legenda: Adriano Alves e Leopoldo Cabral Foto: LC Moreira

Legenda: Eduardo Rocha, Rafaela Melo e Patriolino Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos Melo, Marco Aurélio Cabral, Ricardo Bezerra e Breno Câmara Foto: LC Moreira

Legenda: George Vieira, Daniel Arruda, Patriolino Dias, Ruy do Ceará, Paulo Angelim e Fernando Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Gabriele Pastor e Caroline Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Breno Câmara e André Verçosa Foto: LC Moreira

Legenda: Bruna Filizola e Diego de Moura Foto: LC Moreira

Legenda: Itaquê Figueiredo, Patriolino Dias e André Verçosa Foto: LC Moreira

Legenda: Evandro Colares, Fernando Gurgel e Marco Aurélio Cabral Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel e Veruska Arruda e Patriolino Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Rafaela Melo, Eliziane Colares, Alessandra Moura e Veruska Arruda Foto: LC Moreira

Legenda: Lorena Macedo, Heitor Medeiros, Patriolino Dias, Jaime, Iolanda e Ethel Medeiros Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Coelho e Eduardo Urano Foto: LC Moreira

Legenda: Ruy do Ceará e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Sávio Barreira, Daniela Prado e Ivan Teixeira Foto: LC Moreira

Legenda: Zé do Egito, Patriolino Dias e Ruy do Ceará Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Angelim, Daniel Arruda, Patriolino Dias e Ladislau Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: George Vieira, Daniel Arruda, Patriolino Dias, Ruy do Ceará, Paulo Angelim e Fernando Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Patriolino Dias e Fernando Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Patriolino Dias e Honório Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Patriolino Dias e João Cateb Foto: LC Moreira

Legenda: Patriolino Dias, Alessandra e Daniel Moura Foto: LC Moreira

Legenda: Patriolino Dias, Jeritza Gurgel e Marcos Melo Foto: LC Moreira

Legenda: Klerisson Filho, Patrícia Mota e Wagner Paiva Foto: LC Moreira

Legenda: Patriolino Dias, João Júlio, Ana Margareth e Marcos Melo Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo Pinheiro, Auricélio Parente, André Verçosa e Jocélio Parente Foto: LC Moreira

Legenda: Patriolino Dias com Amigos Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Veruska Arruda Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos Valério e Silvéria Accioly Foto: LC Moreira

Legenda: Noira Paccini e Andréa Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Roberio Freire, Patriolino Dias e Victor Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Ranieri Gondim, Leopoldo Cabral e Igor Linhares Foto: LC Moreira

Legenda: Patriolino Dias, Socorro Daniel e Galber Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Patriolino Dias e Bruno Lopes Foto: LC Moreira

Legenda: Patriolino Dias e Ricardo Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Patriolino Dias e Lidia Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Patriolino Dias e Ribamar Ponte Foto: LC Moreira