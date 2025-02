CAPTEI: Luciana Goyanna Convida Amigas para Momentos Especiais no Allêz

Na noite da última terça-feira, 11, o Allêz Jazz Brasserie se transformou no centro da celebração do aniversário da empresária Luciana Goyanna. Um evento que se destacou não apenas pela elegância, mas também pelo significado profundo que carregava. Afinal, este foi um momento especial para Luciana, que durante os últimos anos priorizou viagens ao lado do marido, o jornalista Fábio Campos, com quem compartilha 18 anos de uma história de amor.

Legenda: Fábio Campos e Luciana Goyanna Foto: LC Moreira

Curiosamente, este aniversário foi apenas a segunda festa que a aniversariante fez em sua vida, seguindo uma celebração surpresa preparada por um primo querido. Agora, ao entrar em um novo ciclo, Luciana sentiu a necessidade de se reconectar com suas amizades e proporcionar momentos de alegria e celebração ao lado de pessoas queridas.

Legenda: Fernanda Teles, Luciana Goyanna e Manoela Queiroz Bacelar Foto: LC Moreira

O convite para a festa foi prontamente aceito pelas amigas que se uniram a ela, todas animadas para celebrar o dom da vida em grande estilo. O novo e exclusivo Jazz Bar do Allêz foi o cenário perfeito para esta noite de reencontro, em um ambiente leve, sofisticado e repleto de boas energias.

Legenda: DJ Dani e Péricles Campelo Foto: LC Moreira

Animando a festa, do começo ao fim, Banda Locomotiva na versão pocket; o cantor Péricles acompanhado da DJ Dani.

A experiência gastronômica, que também é uma marca registrada do Allêz, ficou a cargo do chef Raphael Morgato. Nos parabéns, bolo da Nabirra.

Veja nas fotos captadas por LC Moreira:

