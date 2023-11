CAPTEI: Loteria Aldeota completa 18 anos e celebra conquistas com festa

A Loteria Aldeota, um dos nomes mais respeitados no mercado de apostas e reconhecida como a casa que mais pagou prêmios de loteria no país, celebrou seus 18 anos de atuação com uma festa no último sábado, 04, na AABB.

Mais de 300 pessoas, entre familiares, amigos e personalidades, participaram dessa ocasião especial.

Animando a festa, Carlinhos Araújo e Karolzinha Sanfoneira. Além disso, colaboradores foram homenageados por seu comprometimento e dedicação à empresa, e um deles ainda teve a sorte de levar para casa um prêmio de R$ 3 mil.

Legenda: Alessandro Montenegro Foto: LC Moreira

Alessandro Montenegro CEO da Loteria Aldeota "Alcançar essa meta é um momento muito importante para nós. Ao longo do tempo, enfrentamos muitos obstáculos, mas completar 18 anos de atuação no mercado é motivo de muita alegria. Ainda mais sabendo que conseguimos deixar muitos cearenses felizes, transformando suas vidas por meio dos prêmios que pagamos",

Reconhecida como a líder em vendas de bolões oficiais no Brasil, a Loteria Aldeota recebeu um novo reconhecimento. De acordo com dados da Caixa Econômica Federal, a casa de apostas foi líder do ranking nacional pelo quadragésimo mês consecutivo, no mês de outubro deste ano.

Vem ver alguns momentos captados por LC Moreira:

Legenda: Tobias Correa, Custódio Albano, Alessandro Montenegro e Lucas Dantas Foto: LC Moreira

Legenda: Antero Neto e Rafaella Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Suzi Valério, João Inácio Junior e Alessandro Montenegro Foto: LC Moreira

Legenda: Rafaella Lima, Antero Neto, Alessandro Montenegro e Lucas Dantas Foto: LC Moreira

Legenda: Thais e Cleirton Pessoa Foto: LC Moreira

Legenda: Tarciana e Gleudson Rosa e Alessandro Montenegro Foto: LC Moreira

Legenda: Lucas Dantas e Débora Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Thais e Mateus Dantas Foto: LC Moreira

Legenda: Vitor e Thais Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Amanda Monteiro e Julius Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Davi Bergamo e Letícia Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Isabelly Oliveira e Frederico Rios Foto: LC Moreira

Legenda: João, Vanessa, Sofia e Alice Bandeira Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Rodrigues e Carol Sena Foto: LC Moreira

Legenda: Kércio e Ruth Oliveira, Alessandro Montenegro e Ana Márcia Foto: LC Moreira

Legenda: Winy Moraes, Lucílio Lessa e Cassia Monteiro Foto: LC Moreira

Legenda: Thais Pascoal, Débora Queiroz e Thais Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Samuel Conrado e Pâmela Fernandes Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Leite, Helaine Oliveira e João Roberto Foto: LC Moreira

Legenda: Priscila Fonteles e Luciano Dantas Foto: LC Moreira

Legenda: Mário Nogueira e Vanessa Boaventura Foto: LC Moreira

Legenda: Mariane Rodrigues, Ana Márcia e Carol Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Malbi e Ernani Amaro Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Cogan e Anézia Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Luciano Dantas, Priscila Fonteles, Thais Pascoal e Mateus Dantas Foto: LC Moreira

Legenda: Mateus Dantas, Thais Pascoal, Lucas Dantas, Alessandro Montenegro, Ana Márcia, Vitor Dantas e Thais Lima Foto: LC Moreira