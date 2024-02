CAPTEI: Loja do Bem inaugura novo espaço no Iguatemi Bosque

A Loja do Bem, projeto criado em 2015 com o objetivo de valorizar o trabalho dos artesãos cearenses e fortalecer a agenda de ESG do Iguatemi Bosque, ganha um novo espaço para realçar e aumentar a visibilidade das criações dos artistas locais.

Legenda: Nilo Sérgio, Renata, Bernardo e Carla Jereissati, Benjamin e Wellington Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Jereissati com os Artesãos Foto: LC Moreira

Na sexta, 02, o novo espaço, localizado no Piso L1, ao lado da Casa Bauducco, foi aberto ao público apresentando uma estrutura moderna para exposições de projetos e eventos.

Por lá, diversas peças expostas, destacando o trabalho de artesãos de diferentes regiões do estado.

LC Moreira captou alguns momentos. Vem ver!

