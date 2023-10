CAPTEI: Livro de Luciano Maia, 'Sonata dos Sonetos', é lançado em evento no Ideal Clube

Na última terça, 26, o Terraço Cultural do Ideal Clube foi o palco escolhido para o lançamento do livro "Sonata dos Sonetos" de Luciano Maia. O evento contou com a presença de inúmeros admiradores da obra do autor, além de importantes personalidades da literatura, entre elas, o poeta e acadêmico Batista de Lima.

Batista de Lima fez a apresentação do livro.

Batista de Lima

O evento foi marcado por um clima agradável e descontraído, proporcionando momento de interação entre os convidados e o escritor.

LC Moreira captou alguns momentos

