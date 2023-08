CAPTEI: Livro “Ceará à Mesa” celebra a cultura gastronômica cearense

A obra "Ceará à Mesa - Sabores, Histórias e Receitas", assinada pelos chefs Fernando Barroso (in memoriam), Élcio Nagano e Bernard Twardy teve sua noite de lançamento em um evento exclusivo para convidados, no SENAC Aldeota na última segunda, 21.

No livro, ideias, conhecimentos e a paixão pela gastronomia compartilhada pelos chefs autores/pesquisadores. Doze ingredientes do cotidiano da culinária cearense - caju, caranguejo, queijo coalho, lagosta, camarão, tilápia, atum, vegetais, carne-de-sol, cabrito, porco e capote. Histórias colhidas em pequenos distritos e municípios do Ceará, além do respaldo de nomes do cenário cultural local, como Rodolfo Teófilo, Gilmar de Carvalho e Rachel de Queiroz.

Legenda: Bernard Twardy, Luiz Carlos Sabadia (que fez a coordenação editorial do livro) e Elcio Nagano Foto: Divulgação

O lançamento do "Ceará à Mesa - Sabores, Histórias e Receitas" foi um marco na valorização da cultura gastronômica cearense e na promoção do turismo regional, estimulando a cadeia produtiva local e fortalecendo a identidade culinária do estado.

