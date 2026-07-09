CAPTEI: Lisboa reúne apaixonados pela alta relojoaria em evento exclusivo

A paixão pela alta relojoaria levou o cearense Felipe Queiroz Rocha ao centro de um encontro exclusivo realizado no endereço lisboeta da Itamar Musse Antiquário, nesta quinta-feira (9). Colecionador do segmento e habitué de eventos como o Watches and Wonders Geneva, Felipe Queiroz Rocha foi o responsável por aproximar o antiquário Itamar Musse de David Kolinski, CEO do Grupo Tempus, responsável pela Boutique dos Relógios em Portugal.

O encontro marcou a apresentação da coleção Heritage, da Vacheron Constantin, que integra a “Santíssima Trindade” da alta relojoaria suíça. Para quem acompanha o universo dos grandes relógios, foi uma noite de fino trato, reunindo história, colecionismo e o apreço por peças que atravessam gerações.