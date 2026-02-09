CAPTEI: Li$o Bar transforma o pré-carnaval em experiência única

No sábado, 7, a Praia do Futuro foi tomada pelo clima retrô do Li$o Bar.

O Pré-Carnaval 2026 reviveu os Anos 90, em festa que misturou memória afetiva e alto-astral contemporâneo.

Legenda: Colombo Cialdini e Carlinhos Palhano Foto: LC Moreira

Legenda: Carlinhos Palhano Foto: LC Moreira

Legenda: DJ Junior Torres Foto: LC Moreira

Legenda: Os Transacionais Foto: LC Moeira

Legenda: Wellington Hansk Foto: LC Moreira

Foram 14 horas de música: Carlinhos Palhano homenageou Nove’s Fora, Wellington Hansk impressionou com versatilidade, Val Xavier trouxe o frevo de Pernambuco, Karol do Axé animou a galera e Pimenta Malagueta encerrou a noite em clima de explosão.

Legenda: Colombo e Lili Cialdini Foto: LC Moreira

Legenda: Arthur Bertini, Manuela, Renan, Carol, Matheus André, Lili, Colombo e Renan Cialdini Foto: LC Moreira

Lili e Colombo Cialdini receberam convidados do trade turístico em lounge VIP, em clima de networking e celebração dos 30 anos da Jordantur. Enquanto Washington Espanhol, os 10 anos da Santa Praia.

Legenda: Martinha e George Assunção Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Colombo Cialdini Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel, Colombo Cialdini e Martinha Assunção Foto: LC Moreira

Outro espaço que deu o que falar foi o Lounge da Martinha — exclusivo, badalado e super prestigiado. Por lá, um backdrop gigante destacava a nossa coluna social e o Sistema Verdes Mares, virando cenário perfeito para muitos cliques. Um verdadeiro point de encontros e registros de gente fina, elegante e de alma leve.

Legenda: André e Islane Verçosa, Fabiana Ramos e Reno Verçosa Foto: LC Moreira

Legenda: Eliziane e Evandro Colares Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo Pires e Manu Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Germana Wanderley, Jeritza Gurgel e Sandra Fujita Foto: LC Moreira

A festa trouxe tradição, conforto e exclusividade, com acesso garantido apenas pela camisa oficial, em tiragem limitada.

Legenda: Luan Pinheiro, Colombo Cialdini e Dilson Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Alexandre e Andréa Rios Montenegro, Ronald e Sara Pedrosa Foto: LC Moreira

Legenda: Li$o Bar ( Foto: LC Moreira

O Li$o Bar prova que nostalgia também é luxo, e carnaval raiz pode ser high society.

Legenda: Jeritza Gurgel, Talyzie Mihaliuc, Germana Wanderley e Sandra Fujita Foto: LC Moreira

Vem ver quem esteve por lá! LC Moreira fez os cliques:

Legenda: Manuela, Renan, Carol, Matheus André, Lili, Colombo e Renan Cialdini Foto: LC Moreira

Legenda: Rodolfo Licurgo e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Lili Cialdini e Liege Xavier Foto: LC Moreira

Legenda: Lia Gondim e Manu Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana Teixeira e Cláudia Gradvohl Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Gurgel, Lázaro Jácomo, Marcelo Pires, Manu Feitosa, Laís Pontes e Mariana Leitão Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Porcelini Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana Markan, Virginia Bastos, Fernanda Aguiar, Diana Maia e Aline Fernandes Foto: LC Moreira

Legenda: Alexandre Pereira e Lili Meira Foto: LC Moreira

Legenda: Adriano, Adriene e Alexandre Garcia Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Virginia Martins e Otacílio Valente Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Luiza Dias e Eliziane Colares Foto: LC Moreira

Legenda: Talyzie Mihaliuc e Ernesto Saboia Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Maria e Zé do Egito Foto: LC Moreira

Legenda: Sabino Neto, Mariah Fujita, Martinha Assunção e Paula Graça Foto: LC Moreira

Legenda: Beto Bacelar e Beto Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Rodolfo Licurgo, Jeritza Gurgel, Colombo Cialdini, Martinha e George Assunção Foto: LC Moreira

Legenda: Carol Cialdini e Matheus André Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Bezerra e Daniel Barreto Foto: LC Moreira

Legenda: Colombo Cialdini, Acácia e Ricardo Simões Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Tânia Facó Foto: LC Moreira

Legenda: Francisco Martins e Ronaldo Parente Foto: LC Moreira

Legenda: Colombo Cialdini, Jeritza Gurgel e Lili Cialdini Foto: LC Moreira

Legenda: Ronaldo Parente, Colombo e Lili Cialdini e Esther Fontenele Foto: LC Moreira

Legenda: Andréa Luguetti e Márcio Campos Foto: LC Moreira

Legenda: Beto e Carmen Bacelar Foto: LC Moreira

Legenda: Felipe e Myrelle Menezes Foto: LC Moreira

Legenda: Érika e José Carlos Girão Foto: LC Moreira

Legenda: Otacílio Valente e Ana Virginia Martins Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Matoso e Milena Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Henrique Tomé e Kika Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Cristiana Sucupira e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Dantas e José Gerardo Pimentel Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Arruda e Beatriz Moreno Foto: LC Moreira

Legenda: Estevão e Sumaia Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Cristina e Emerson Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Érico e Aline Campos Foto: LC Moreira

Legenda: Creuza e Bebeto Moreira Foto: LC Moreira

Legenda: Erivan Souza, Rodrigo Porto, Alexandre Pitta e Roberto Pamplona Foto: LC Moreira

Legenda: Evandro Colares, Régis Dias e Zé do Egito Foto: LC Moreira

Legenda: Gina e Randal Pompeu Foto: LC Moreira

Legenda: Li$o Bar Foto: LC Moreira

Legenda: Germana Marques e Fernanda Dantas Foto: LC Moreira

Legenda: Danielle e Val Xavier, Cristiane Jordana e Narcélio Teixeira Foto: LC Moreira

Legenda: Giovanna Adjafre, Andréa Falcão, Jeritza Gurgel, Sandra Fujita e Tânia Facó Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Araújo, Débora Ximenes, Poliana Pessoa e Marcos Saldanha Foto: LC Moreira

Legenda: Humberto e Montiele Arruda Foto: LC Moreira

Legenda: Germana Wanderley, Talyzie Mihaliuc, Sakie Brooks e Kika Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Jonathan Machado, Ana Cecília Pontes, Micheline e Germano Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Li$o Bar Foto: LC Moreira

Legenda: Kika Silva, Janaina Macedo, Jeritza Gurgel e Germana Marques Foto: LC Moreira

Legenda: Li$o Bar Foto: LC Moreira

Legenda: Li$o Bar Foto: LC Moreira

Legenda: Manuela e Carol Cialdini, Bia Macedo e Ana Luiza Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Li$o Bar Foto: LC Moreira

Legenda: Mário Schimidt, Maria Luiza Bezerra, Colombo e Lili Cialdini, Chrystiane e Daniel Figueiredo Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos Arruda, Fernanda Radari, Francinile Teixeira e Arenilo Macena Foto: LC Moreira

Legenda: Renan, Allillana, Régis, Ana Luiza e Régis Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Martinha Assunção, Sandra Fujita, Germana Wanderley, Lisieux Brasileiro e Diana Cabral Foto: LC Moreira

Legenda: Renan, Renan, Lili, Carol e Manuela Cialdini Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Vládia e Cassio Sales Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Lopes, Dilson Pinheiro, Colombo Cialdini e Régis Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Silvinha Castro e Ana Rita Luna Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Teixeira e Ângela Bonorandi Foto: LC Moreira

Legenda: Ivana Maia, Liana Fujita e Élida da Escóssia Foto: LC Moreira

Legenda: Kelly Brandão e Marcos Palhano Foto: LC Moreira

Legenda: Lídia Oliveira e Fernanda Matosa Foto: LC Moreira

Legenda: Kelly Lacerda, Pedro Túlio e Beatriz Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Salete Araújo e Erivan Aguiar Foto: LC Moreira