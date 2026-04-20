CAPTEI: Lilianne Veloso inspira e compartilha histórias de negócios no Club de Empresárias

O Club de Empresárias reuniu convidadas no Trevi Cucina, em Fortaleza, para mais uma edição marcada por boas conversas, conexões e troca de experiências. À frente, Gisele Studart conduziu o encontro com olhar atento aos detalhes.

Legenda: Lilianne Veloso e Gisele Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Eveline Veloso, Gisele Studart, Jeritza Gurgel e Lilianne Veloso Foto: LC Moreira

Convidada especial, Lilianne Veloso, CEO da Mulher Cheirosa, compartilhou a trajetória da marca, há quase 40 anos no mercado, falando sobre desafios, superação de crises e a consolidação como empresa familiar.

Legenda: Lilianne Veloso e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Eveline Veloso, Sandra Pinheiro, Sarah Philomeno, Gisele Studart e Lilianne Veloso Foto: LC Moreira

Eveline Veloso, fundadora da marca e mãe de Lilianne, também participou, dividindo histórias que ajudaram a construir o caminho do negócio.

Legenda: Eveline Veloso, Gisele Studart, Jeritza Gurgel e Lilianne Veloso Foto: LC Moreira

Mãe e filha, com naturalidade, valores como acolhimento, consistência e qualidade.

Legenda: Eveline e Lilianne Veloso, Jeritza Gurgel e Bruna Folha Foto: LC Moreira

Em um ambiente cuidadosamente preparado, o almoço reuniu lideranças femininas em uma agenda que vem ganhando cada vez mais espaço na cidade. Veja mais fotos do evento captadas por LC Moreira:

Legenda: Vera Carvalho e Lúcia Alencar Foto: LC Moreira

Legenda: Gisele Studart, Inês Almeida, Eveline Veloso e Beth Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Eveline Veloso, Inês Almeida, Lúcia Alencar, Gisele Studart, Lilianne Veloso e Vera Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Colares, Lilianne Veloso e Thamyres Heros Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Quaranta, Eveline e Lilianne Veloso e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Alyne e Adriana Gurgel e Rochele Franco Foto: LC Moreira

Legenda: Olga Rocha, Gisele Studart e Patrícia Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel, Pedro Porceline e Ana Brígido Foto: LC Moreira

Legenda: Beatriz Brasil, Eveline e Lilianne Veloso e Herbert Araújo Foto: LC Moreira

Legenda: Eveline Veloso, Mariana Matos e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Joanne e Gisele Studart e Jória Araripe Foto: LC Moreira

Legenda: Verônica Maia, Eveline e Lilianne Veloso, Mairly Soares e Vládia Memede Foto: LC Moreira

Legenda: Isabelle Lunguinho, Gisele Studart e Micelle Holanda Foto: LC Moreira

Legenda: Hianna Jucá, Gisele Studart, Mara Tavares e Kamilla Monteiro Foto: LC Moreira

Legenda: Simone Lima, Rochele Franco, Gisele e Joanne Studart e Mires Monteiro Foto: LC Moreira

Legenda: Débora Farias e Gisele Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Rafaella Castro, Gisele Studart e Ana Brígido Foto: LC Moreira

Legenda: Hianna Jucá, Eveline Veloso e Gisele Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Eveline Veloso, Joanne Studart e Lilianne Veloso Foto: LC Moreira