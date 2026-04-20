CAPTEI: Lilianne Veloso inspira e compartilha histórias de negócios no Club de Empresárias

O Club de Empresárias reuniu convidadas no Trevi Cucina, em Fortaleza, para mais uma edição marcada por boas conversas, conexões e troca de experiências. À frente, Gisele Studart conduziu o encontro com olhar atento aos detalhes.
Convidada especial, Lilianne Veloso, CEO da Mulher Cheirosa, compartilhou a trajetória da marca, há quase 40 anos no mercado, falando sobre desafios, superação de crises e a consolidação como empresa familiar.
Eveline Veloso, fundadora da marca e mãe de Lilianne, também participou, dividindo histórias que ajudaram a construir o caminho do negócio.
Mãe e filha, com naturalidade, valores como acolhimento, consistência e qualidade.
Em um ambiente cuidadosamente preparado, o almoço reuniu lideranças femininas em uma agenda que vem ganhando cada vez mais espaço na cidade. Veja mais fotos do evento captadas por LC Moreira: