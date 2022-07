Captei: Lide Ceará traz Lucas Fiúza e esclarece sobre ações e programas de apoio a exportação

O Lide Ceará promoveu mais um encontro com lideranças representativas do cenário local e nacional.

Na sexta-feira (01), o almoço-debate foi com o diretor de Negócios da Apex-Brasil, o cearense Lucas Fiúza. O encontro teve como tema “Os Programas de Apoio à Exportação e as Ações da Apex-Brasil”, já que a entidade atua para promover os produtos e serviços brasileiros no exterior, atrair investimentos estrangeiros para setores estratégicos da economia brasileira e auxiliar a internacionalização de empresas sediadas no País, bem como ampliar seus níveis de competitividade.

Emília Buarque Presidente do LIDE Ceará “Se há algo que não podemos perder de vista é a internacionalização de produtos e empresas brasileiras(...) O mundo avançou muito em tecnologia e logística e o processo de internacionalização também passa por esta transformação.”

