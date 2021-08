Captei: Lenita Surprise Party

A marca feminina convidou 40 mulheres para um destino surpresa. Foram 12 horas de muita animação em um cenário paradisíaco no Fortim.

Ônibus com vedação para que as convidadas não adivinhassem a rota até chegar no local do evento.Com todos os cuidados, antes do evento, as mulheres tiveram que comprovar que estavam vacinadas, além disso, foram submetidas a testes laboratoriais horas antes da festa para garantir a saúde de todos os envolvidos.

Muitas surpresas, beleza, cor animação e sentimento de realização permearam todo o evento.

Veja as fotos captadas por Alex:

Legenda: Fernando Amorim Foto: Alex

Legenda: Martinha Assunção e Maria Clara Negrão Foto: Alex

Legenda: Carol Yamasaki, Vanessa Queiros, Marcela Laura e Vivi Almada Foto: Alex

Legenda: Adriana Queiroz Foto: Alex

Legenda: Ana Claudia Aguiar, Claudiane Juaçaba e Luciana Borges Foto: Alex

Legenda: Juliana Roma Foto: Alex

Legenda: Giana Studart e Guiomar Feitosa Foto: Alex

Legenda: Elisa e Renata Oliveira Foto: Alex

Legenda: Jeritza Gurgel, Rafa Gualberto e Adriana Queiroz Foto: Alex

Legenda: Fernanda Esteves e Roberto Alves Foto: Alex

Legenda: Adriana Queiroz, Lili Cialdini, Claudia Gradvohl, Maria Lucia Negrão, Martinha Assunção e Daniela Medeiros Foto: Alex

Legenda: Liliana Linhares, Alessandra Pinto, Martinha Assunção, Karmilce Marinho e Letícia Macedo Foto: Alex

Legenda: Sakie Brooks Foto: Alex

Legenda: Nicole Benevides, Fernanda Esteves e Isabela Franklin Foto: Alex

Legenda: Tatiana Luna, Giana Studart, Georgia Fontes, Branca Mourão, Ana Cintia Benevides e Ticiana Brígido Foto: Alex

Legenda: Ana Cintia e Inês Benevides com Martinha Assunção Foto: Alex

Legenda: Renata Nogueira Foto: Alex

Legenda: Carine Moreira, Tayra Romcy, Isabela Franklin, Nicole Benevides e Fernanda Esteves Foto: Alex

Legenda: Giuliana Botelho, Martilha Assunção, Rafa Gualberto e Carine Moreira Foto: Alex

Legenda: Maria Lucia Negrão e Branca Mourão Foto: Alex

Legenda: Maria Lucia Negrão entre Tatiana Marques, Ticiana Marques, Thais Marques e Nayane Ibiapina Foto: Alex