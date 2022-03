CAPTEI: Lenise Queiroz Rocha abre a II Semana de Arte Unifor com exposição modernista

A Universidade de Fortaleza, instituição de ensino da Fundação Edson Queiroz (FEQ), realizou, na última terça, 22, a abertura da II Semana de Arte Unifor.

O período, que vai até o dia 26, tem como objetivo disseminar o acesso gratuito à cultura e fortalecer o incentivo às artes no Ceará, com evidência para as ações do tipo realizadas pela FEQ ao longo de seus 50 anos de atuação no Estado.

Lenise Rocha Presidente da FEQ “As obras que aqui estão são provenientes do acervo da Fundação Edson Queiroz, bem como de coleções cedidas pelos patrimônios públicos e particulares. Optamos, assim, por um caminho guiado pela pesquisa para selecionar os trabalhos, que estão divididos em três núcleos: um reúne obras de artistas que já esboçavam o desejo de renovação antes da Semana de 22; o outro agrupa nomes que participaram diretamente do evento; e o terceiro é dedicado aos anos 1930 e 1940.”

A exposição, no Espaço Cultural Unifor, da mostra “100 anos da Semana de Arte Moderna em acervos do Ceará”, que tem curadoria de Regina Teixeira de Barros e consultoria de Aracy Amaral.

O que achei interessante nessa curadoria, é a forma como Regina expõe: criativa, integrando o visitante à mostra de forma a conduzi-lo no tempo e no espaço e, ainda, trazendo os pensamentos dos cearenses na época do movimento modernista. Não tem como não estar na atmosfera dos pretérios anos de 22.

Regina Teixeira de Barros Curadora “As primeiras evidências da busca pelo moderno têm início em fins do século XIX e adentram o século XX, quando o Modernismo floresce como movimento artístico. A mostra abrange todo esse período, acompanhando as concepções de moderno e suas diversas particularidades”

Gostei demais e mais: vou novamente!

Hoje, começamos a mostrar a como foi o primeiro, dos três grandes momentos da II Semana de Arte Unifor. Vem ver as fotos do lançamento da exposição captadas por LC Moreira:

