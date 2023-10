CAPTEI: Leilão beneficente surpreende com arrecadação de 165 mil reais para o Iprede

Com a nobre missão de arrecadar recursos para o projeto "Prato Cheio" e contribuir para a reforma do ambulatório infantil, o IPREDE promoveu, na noite de terça, 17, o leilão beneficente que, pela primeira vez, atingiu quase que a totalidade aquisição das peças apresentadas.

Legenda: João Furtado e Joana Clemente Foto: IPREDE

Tudo aconteceu no Moleskine Gastrobar e foi comandado por Joana Clemente, diretora-executiva do Iprede, e João Furtado, coordenador de ações sociais da instituição. Apresentando as peças, o marchand, Leonardo Leal e sob a condução habilidosa, o leiloeiro Pedro Gurjão. O evento superou as expectativas ao arrecadar impressionantes 165 mil reais, ultrapassando o valor do ano anterior.

Legenda: Leonardo Leal e Pipo Gurjão Foto: IPREDE

O empresário apaixonado por arte, Felipe Queiroz Rocha foi um dos patronos do momento, abraçando a causa para fazer a diferença, já que está sempre atento as causas do bem.

Foi uma noite de solidariedade e engajamento, materializado em cada lance dado.

Veja as fotos enviadas especialmente para a nossa coluna pelo fotógrafo do IPREDE:

Legenda: Paulinha Sampaio e George Gomes Foto: Iprede

Legenda: Ivone Rebouças e Isabela Ney Foto: Iprede

Legenda: Cris Cavalcante, Leonardo Leal e João Furtado Foto: Iprede

Legenda: Aginaldo Lima e Andreia Juaçaba Foto: Iprede

Legenda: Severino Neto e Edilmo Cunha Foto: Iprede

Legenda: João Rafael Furtado e Juca Máximo Foto: Iprede

Legenda: 9º Leilão Iprede Foto: Iprede

Legenda: Joana Clemente e João Furtado Foto: Iprede

Legenda: Felipe Lima Foto: Iprede

Legenda: Pipo Gurjão Foto: Iprede

Legenda: Zé do Egito Foto: Iprede

Legenda: João Rafael Furtado Foto: Iprede

Legenda: Alexandre Leitão e João Rafael Furtado Foto: Iprede

Legenda: Leonardo Leal Foto: Iprede

Legenda: Joana Clemente, João Rafael e João Furtado Foto: Iprede

Legenda: 9º Leilão do Iprede Foto: Iprede

Legenda: 9º Leilão do Iprede Foto: Iprede

Legenda: Karla Rodrigues e convidada Foto: Iprede

Legenda: Equipe do Iprede Foto: Iprede