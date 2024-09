CAPTEI: Leandro Karnal é recepcionado na residencia de Emília Buarque e Sérgio Resende

Na última sexta-feira à noite, 13, Emília Buarque e Sérgio Resende abriram as portas de sua residência para receber o historiador e intelectual Leandro Karnal.

Por lá, um seleto grupo de amigos que cultivam e valorizam o ambiente cultural de nossa sociedade: Igor e Aline Barroso, Victor e Maria Perlingeiro, Bia Fiuza e Eloiza Dantas.

O Chef Rafa Sudatti, um dos talentos da cena gastronômica atual, foi o responsável por um menu que explorou composições de sabor e personalidade. Entre as iguarias volantes, destacaram-se a robata de mignon na cama de pupunha e parma e o ceviche com salsa de maracujá. No jantar em quatro tempos, não faltaram elogios ao sirigado ao pesto de manjericão com purê de jerimum ao gengibre com crocante de castanha e ao doce finale de mil folhas de tapioca ao leite de pedra com banana flambada na calda de cajá.

Legenda: Mise en place da Acervo WP Foto: Arquivo Emília Buarque

O mise en place ficou a cargo da Acervo WP de Ticiana Patrício, garantindo que cada detalhe da apresentação fosse impecável. A noite foi um verdadeiro deleite para os sentidos e o intelecto, um encontro memorável que uniu saber e delícias entre um grupo das mentes mais brilhantes e apreciadoras de nossa cidade.

Veja nas fotos!

