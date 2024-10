CAPTEI: Lara Rosado arrasa em festa de 40 Anos: sofisticação e diversão no Pipo Restaurante

Na última sexta-feira, 27, a dermatologista Lara Rosado comemorou sua 40º aniversário cercada por amigos e familiares em uma festa inesquecível no Pipo Restaurante. O evento, que contou com a produção e cerimonial impecável de Lilian Porto, foi além de chique, muito divertido. Elementos presentes nos eventos da promoter.

Legenda: Lara Rosado e Lilian Porto Foto: LC Moreira

A decoração e cenografia, assinadas por Carine Moreira, encheram os olhos de todos os presentes com um ambiente alegre, diferenciado e sofisticado. O bolo, da DoceVille, dominou a mesa de doces, proporcionando um toque extra de doçura à celebração.

A tarde começou com um show intimista da Makem, criando a atmosfera perfeita para um evento tão especial. Após a apresentação, um dos momentos mais emocionantes da festa: o "Parabéns". As gêmeas de Lara e seu filho mais velho, surpreenderam a mãe com balões, enchendo o coração de todos de ternura.

A emoção deu lugar à alegria quando a cantora Sandrinha e sua banda subiram ao palco para um show de forró que fez todo mundo dançar sem parar por três horas. A energia contagiante tomou conta do salão, transformando a tarde em uma verdadeira celebração à vida.

Os convidados puderam desfrutar não apenas do delicioso buffet do Pipo, mas também de uma mesa de delicatessen maravilhosa preparada pela Confitê, que foi um dos destaques gastronômicos da festa.

Lara Rosado vestiu dois looks, mas o que realmente conquistou todos os olhares foi o modelo assinado pela estilista Theresa. Produzida em make &hair por Eduardo Ferreira ficou ainda mais linda para a ocasião.

Resumindo: foi uma festa linda, com uma vibe incrível digna de uma mulher inspiradora que, aos 40 anos, continua a inspirar com sua beleza, simpatia e realizações.

