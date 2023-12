CAPTEI: Lançamento do livro de Paulo Elpídio de Menezes Neto tem noite prestigiada no Ideal

No último 28 de novembro, o professor e cientista político Paulo Elpídio de Menezes Neto realizou um lançamento de livro para ficar na memória. O evento, que aconteceu no Ideal Clube, atraiu a atenção de convidados do meio acadêmico e da sociedade cearense, que fizeram questão de prestigiar o autor.

Legenda: Lançamento do livro - "Conversa de Livraria: De Códices e Livros, de Livrarias e Livreiros" Foto: Martinha Assunção

Com o título "Conversa de Livraria: De Códices e Livros, de Livrarias e Livreiros", o novo livro de Paulo Elpídio é uma obra instigante para os amantes da literatura. Durante a sessão de autógrafos, o autor teve a oportunidade de compartilhar suas inspirações e motivações para a escrita dessa obra, que aborda temáticas relevantes para o mundo das livrarias e livreiros.

Veja quem esteve por lá nas fotos enviadas por Martinha Assunção:

