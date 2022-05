CAPTEI: La Carmona apresenta coleção para o Dia das Mães

Rose Bittencourt promoveu no sábado, 30 de abril, e no domingo, 1º de maio, o preview da coleção da sua marca, La Carmona, para os Dia das Mães com os produtos mais próximos do cliente.

Na oportunidade, a empresária anunciou duas novidades: a marca passará a ter espaço físico que foi, especialmente, construído para quem visita o seu prestigiado restaurante em Aquiraz e lançou a bolsa com o nome da colunista (eu, né, gente?!), Jeritza.

Legenda: La Carmona. Bolsa Jeritza Foto: LC Moreira

Aqui tenho que falar da minha surpresa pela homenagem e agradecer por ter escolhido um acessório tão lindo, versátil e que cabe um monte de coisa! Acertaram precisamente no tipo de bolsa que gosto de carregar no dia a dia.

Vem ver o que a La Carmona oferece nessa coleção, seus materiais, cores e acabamentos nas fotos de LC Moreira:

