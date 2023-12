Captei: Kroma Energia realiza confraternização para celebrar o sucesso de 2023

Na terça, 19, a Kroma Energia, uma empresa pernambucana que atua no ramo de energia renovável, realizou sua confraternização de final de ano no Vasto Restaurante. O evento foi organizado pelo empresário Rodrigo Mello, que aproveitou a ocasião para celebrar as conquistas alcançadas em 2023.

Legenda: Carla Matos, Rodrigo Mello e Marcos André Borges Foto: LC Moreira

Com o intuito de reconhecer o empenho e dedicação de todos os colaboradores, parceiros e amigos que contribuíram para o sucesso da empresa ao longo do ano, Rodrigo Mello reuniu a equipe em um encontro natalino. O momento fortaleceu os laços entre os presentes.

Legenda: Yuri Torquato, Rodrigo Mello e Idézio Rolim Foto: LC Moreira

Durante o evento, foram realizados discursos de agradecimento e reconhecimento pela dedicação de cada um dos presentes.

Legenda: Yuri Torquato Foto: LC Moreira

Veja as fotos da abertura da exposição captadas por LC Moreira:

Legenda: André Siqueira, Carlei Sobreira e Rodrigo Mello Foto: LC Moreira

Legenda: Antônio Gonçalves, Rodrigo Mello e Carlos Alberto Foto: LC Moreira

Legenda: Edson Santana, Rodrigo Mello e Yargo Norões Foto: LC Moreira

Legenda: Eduardo Neves, Rodrigo Mello e Yuri Torquato Foto: LC Moreira

Legenda: André Pedrosa, Rodrigo Mello e Samuel Quirino Foto: LC Moreira

Legenda: Idézio Rolim e Marcos André Borges Foto: LC Moreira

Legenda: Reginaldo Lira, Matheus Sá, Marcos André Borges e Carla Matos Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos André Borges, Egídio Serpa e Reginaldo Lira Foto: LC Moreira

Legenda: Sampaio Filho e Meire Saraiva Foto: LC Moreira

Legenda: Sara e Yuri Torquato Foto: LC Moreira

Legenda: Urbano Filho, Rodrigo Mello, Rafael Fujita e Marcos André Borges Foto: LC Moreira

Legenda: Luciane e João Sallas e Rodrigo Mello Foto: LC Moreira

Legenda: Thiago Busnelo e Marcus Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Alan Costa, Lucas, David e Alexandre Sales Foto: LC Moreira

Legenda: Geraldinho Rola, Rodrigo Mello e André Pedrosa Foto: LC Moreira

Legenda: Carlei Sobreira, Yuri Torquato e André Siqueira Foto: LC Moreira

Legenda: Cid Alves, Sara e Yuri Torquato Foto: LC Moreira

Legenda: Diego Brasil, Valdízio e Igor Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Edson Santana, Urubatã Romero, Idézio Rolim e Marcos André Borges Foto: LC Moreira

Legenda: Eduardo Neves, Rodrigo Mello e Yuri Torquato Foto: LC Moreira

Legenda: Edvaldo Nunes e Meiry Benevides Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael Fujita, Marcos André Borges, Reginaldo Lira e Urbano Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Everton Silva, Urubatã Romero e Sampaio Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Samuel Quirino, Rodrigo Mello e Roberto Luna Foto: LC Moreira

Legenda: Francisco Aragão, Flávio Filgueiras, Bruno Pedrosa e Yuri Torquato Foto: LC Moreira

Legenda: Lucas Sales, Rodrigo Mello, Alexandre e David Sales Foto: LC Moreira

Legenda: Reginaldo Lira, Andréa Pinto, Alexandre Gondim e Rodrigo Mello Foto: LC Moreira

Legenda: Reginaldo Lira, Márcia Uchoa e Wellington Assunção Foto: LC Moreira

Legenda: Reginaldo Lira, Virginia e Valdênio Couto e Rodrigo Mello Foto: LC Moreira