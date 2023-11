CAPTEI: Kitesurf Abraça o Paraíso! Hotel Varandas recebe evento 'Leste Wind' em Águas Belas

No domingo, 05, o cenário paradisíaco de Águas Belas recebeu o 'Leste Wind'. O evento mostrou que o kitesurf tem trazido um novo significado para o litoral leste do Ceará.

O acontecimento foi resultado de uma colaboração entre o Hotel Varandas Beach, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Município de Cascavel, pousadas, barracas de praia e associação de bugueiros, além do apoio da Prefeitura de Cascavel com objetivo impulsionar o turismo na região e revelar ao público a força dos ventos no litoral leste do Ceará, colocando Águas Belas como um destino perfeito para o kitesurf.

O 'Leste Wind' iniciou no começo da tarde do domingo. Por lá, duas lendas do kitesurf, Mário Bebê (@carlosmariobebe) e Estefânia Rosa (@estafaniarosaa). Os kites velejaram pela linda paisagem da praia de Barra Nova. Foram 6,5 km de emoção até a chegada no Hotel Varandas, no fim de tarde.

Com a presença de 35 atletas, o público pode se encantar com as manobras incríveis realizadas pelos participantes.

Além da competição, o 'Leste Wind' trouxe uma oportunidade de conhecer o cenário lindo de Águas Belas e desfrutar das belezas naturais que a região tem a oferecer. O anfitrião, hotel Varandas Beach, situado a apenas 55 km da capital cearense, com uma estrutura moderna e confortável, recebeu os visitantes, proporcionando uma estadia inesquecível.

Nas fotos de LC Moreira mostra como tudo aconteceu e para onde os bons ventos levam:

