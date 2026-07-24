CAPTEI: Karmilse Marinho reúne família e amigas em celebração no Villa Borghese

Há encontros que dispensam protocolo e se transformam em memória afetiva.
Foi exatamente esse o clima que envolveu o almoço de aniversário da arquiteta Karmilse Marinho, na tarde de quinta-feira (23), no Villa Borghese.
Cercada pela família e por um seleto grupo de amigas, a anfitriã celebrou mais um ciclo em uma atmosfera de carinho, onde afeto e boas conversas ocuparam o centro da mesa.
A decoração, assinada pela própria aniversariante, trouxe um toque de personalidade ao reunir objetos de seu acervo pessoal. O bolo de Jecy recebeu muitos elogios.
Agora...as tradicionais queijadinhas de Sobral deram o toque final à celebração, despertando doces lembranças e homenageando a história da anfitriã.
Já Márcio Campos (que tem toda minha admiração) conduziu a trilha sonora de uma tarde marcada por leveza, animação e celebração. Perfeito!
Karmilse estava impecável e, como sempre, muito linda, vestindo Catarina Mina, traduzindo o luxo que não precisa de excessos para ser percebido.
Confira as fotos!