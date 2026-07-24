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CAPTEI: Karmilse Marinho reúne família e amigas em celebração no Villa Borghese

Arquiteta comemorou novo ciclo cercada de pessoas queridas em um encontro que destacou afeto e alegria

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
Jeritza Gurgel
Legenda: Karmilse Marinho
Foto: LC Moreira

Há encontros que dispensam protocolo e se transformam em memória afetiva.

Legenda: Nicole, Maria do Carmo, Karmilse e Natália Marinho
Foto: LC Moreira

Foi exatamente esse o clima que envolveu o almoço de aniversário da arquiteta Karmilse Marinho, na tarde de quinta-feira (23), no Villa Borghese.

Legenda: Karmilse Marinho e Amigas
Foto: LC Moreira

Cercada pela família e por um seleto grupo de amigas, a anfitriã celebrou mais um ciclo em uma atmosfera de carinho, onde afeto e boas conversas ocuparam o centro da mesa.

Legenda: Maria do Carmo Marinho
Foto: LC Moreira

Legenda: Natália, Maria do Carmo, Karmilse e Nicole Marinho
Foto: LC Moreira

A decoração, assinada pela própria aniversariante, trouxe um toque de personalidade ao reunir objetos de seu acervo pessoal. O bolo de Jecy recebeu muitos elogios.

Legenda: Karmilse Marinho e Jeritza Gurgel com a queijadinha
Foto: LC Moreira

Agora...as tradicionais queijadinhas de Sobral deram o toque final à celebração, despertando doces lembranças e homenageando a história da anfitriã.

Legenda: Karmilse Marinho e Marcio Campos
Foto: LC Moreira

Já Márcio Campos (que tem toda minha admiração) conduziu a trilha sonora de uma tarde marcada por leveza, animação e celebração. Perfeito!

Legenda: Karmilse Marinho
Foto: LC Moreira

Karmilse estava impecável e, como sempre, muito linda, vestindo Catarina Mina, traduzindo o luxo que não precisa de excessos para ser percebido.

Confira as fotos!

Legenda: Karmilse e Maria do Carmo Marinho
Foto: LC Moreira

Legenda: Nicole, Karmilse e Natália Marinho
Foto: LC Moreira

Legenda: Magaly Porto e Karmilse Marinho
Foto: LC Moreira

Legenda: Andressa Nóbrega, Karmilse Marinho, Ana Lúcia e Vanessa Nóbrega
Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Ramalho e Karmilse Marinho
Foto: LC Moreira

Legenda: Camila Fernandes, Karmilse Marinho e Rocaia Dutra
Foto: LC Moreira

Legenda: Claudiane Borges e Karmilse Marinho
Foto: LC Moreira

Legenda: Karmilse Marinho e Jeritza Gurgel com a queijadinha
Foto: LC Moreira

Legenda: Christiane Figueiredo, Karmilse Marinho e Germana Wanderley
Foto: LC Moreira

Legenda: Fabiana Benevides e Karmilse Marinho
Foto: LC Moreira

Legenda: Cristina Montenegro, Karmilse Marinho e Desiree Montenegro
Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Dantas e Karmilse Marinho
Foto: LC Moreira

Legenda: Germana Frota, Karmilse e Maria do Carmo Marinho
Foto: LC Moreira

Legenda: Georgia Vieira e Karmilse Marinho
Foto: LC Moreira

Legenda: Vanessa Veras, Karmilse Marinho e Cláudinha Diniz
Foto: LC Moreira

Legenda: Karmilse Marinho e Alexandra Pinto
Foto: LC Moreira

Legenda: Rafaela Otoch, Karmilse Marinho e Valéria Feitosa
Foto: LC Moreira

Legenda: Karmilse Marinho e Christiane Guimarães
Foto: LC Moreira

Legenda: Lilian Porto e Karmilse Marinho
Foto: LC Moreira

Legenda: Rivana Santos, Karmilse Marinho e Camila Fiúza
Foto: LC Moreira

Legenda: Karmilse Marinho e Elen Benevides
Foto: LC Moreira

Legenda: Lara Sisnando e Karmilse Marinho
Foto: LC Moreira

Legenda: Rachel Teixeira, Karmilse Marinho e Ana Cecília Souza
Foto: LC Moreira

Legenda: Taís Pinto e Karmilse Marinho
Foto: LC Moreira

Legenda: Karmilse Marinho e Gyna Machado
Foto: LC Moreira

Legenda: Karmilse Marinho e Wanja Biana
Foto: LC Moreira

Legenda: Claudinha Diniz, Luciana Colares, Gyna Machado e Márcia Negreiros
Foto: LC Moreira

Legenda: Sandra Pinheiro e Karmilse Marinho
Foto: LC Moreira

Legenda: Karmilse Marinho e Júlia Novaes
Foto: LC Moreira

Legenda: Cristiane e Luiziane Cavalcante, Karmilse Marinho e Danielle Filgueiras
Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Ary e Karmilse Marinho
Foto: LC Moreira

Legenda: Karmilse Marinho e Luciana Colares
Foto: LC Moreira

Legenda: Cristina Brasil, Karmilse Marinho e Cláudia Gradvohl
Foto: LC Moreira

Legenda: Natália Abreu e Karmilse Marinho
Foto: LC Moreira

Legenda: Karmilse Marinho e Sakiê Brooks
Foto: LC Moreira

Legenda: Cristina Sleiman, Karmilse Marinho e Silvinha Carneiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Martinha Assunção e Karmilse Marinho
Foto: LC Moreira

Legenda: Danielle Filgueiras, Karmilse Marinho, Giselle Brasil e Germana Wanderley
Foto: LC Moreira

Legenda: Karmilse Marinho e Maria Lúcia Negrão
Foto: LC Moreira

Legenda: Rafaela Otoch, Karmilse Marinho e Cristine Feitosa
Foto: LC Moreira

Legenda: Karmilse Marinho e Marluza Mendes
Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Lobo, Karmilse Marinho e Márcia Negreiros
Foto: LC Moreira

Legenda: Karmilse Marinho e Meire Torquato
Foto: LC Moreira

Legenda: Karmilse Marinho e Márcia Travessoni
Foto: LC Moreira

Legenda: Karmilse Marinho e Sandra Feitosa
Foto: LC Moreira

Legenda: Karmilse Marinho e Teresa Moreira
Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Lúcia Negrão, Inês Sobreira, Chistiane Figueiredo, Martinha Assunção, Karmilse Marinho, Luciana Lobo, Sandra Feitosa e Alexandra Pinto
Foto: LC Moreira

 

 

 

 

 