CAPTEI: Karmilse Marinho reúne família e amigas em celebração no Villa Borghese

Há encontros que dispensam protocolo e se transformam em memória afetiva.

Legenda: Nicole, Maria do Carmo, Karmilse e Natália Marinho Foto: LC Moreira

Foi exatamente esse o clima que envolveu o almoço de aniversário da arquiteta Karmilse Marinho, na tarde de quinta-feira (23), no Villa Borghese.

Legenda: Karmilse Marinho e Amigas Foto: LC Moreira

Cercada pela família e por um seleto grupo de amigas, a anfitriã celebrou mais um ciclo em uma atmosfera de carinho, onde afeto e boas conversas ocuparam o centro da mesa.

Legenda: Maria do Carmo Marinho Foto: LC Moreira

Legenda: Natália, Maria do Carmo, Karmilse e Nicole Marinho Foto: LC Moreira

A decoração, assinada pela própria aniversariante, trouxe um toque de personalidade ao reunir objetos de seu acervo pessoal. O bolo de Jecy recebeu muitos elogios.

Legenda: Karmilse Marinho e Jeritza Gurgel com a queijadinha Foto: LC Moreira

Agora...as tradicionais queijadinhas de Sobral deram o toque final à celebração, despertando doces lembranças e homenageando a história da anfitriã.

Legenda: Karmilse Marinho e Marcio Campos Foto: LC Moreira

Já Márcio Campos (que tem toda minha admiração) conduziu a trilha sonora de uma tarde marcada por leveza, animação e celebração. Perfeito!

Legenda: Karmilse Marinho Foto: LC Moreira

Karmilse estava impecável e, como sempre, muito linda, vestindo Catarina Mina, traduzindo o luxo que não precisa de excessos para ser percebido.

Confira as fotos!

Legenda: Karmilse e Maria do Carmo Marinho Foto: LC Moreira

Legenda: Nicole, Karmilse e Natália Marinho Foto: LC Moreira

Legenda: Magaly Porto e Karmilse Marinho Foto: LC Moreira

Legenda: Andressa Nóbrega, Karmilse Marinho, Ana Lúcia e Vanessa Nóbrega Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Ramalho e Karmilse Marinho Foto: LC Moreira

Legenda: Camila Fernandes, Karmilse Marinho e Rocaia Dutra Foto: LC Moreira

Legenda: Claudiane Borges e Karmilse Marinho Foto: LC Moreira

Legenda: Karmilse Marinho e Jeritza Gurgel com a queijadinha Foto: LC Moreira

Legenda: Christiane Figueiredo, Karmilse Marinho e Germana Wanderley Foto: LC Moreira

Legenda: Fabiana Benevides e Karmilse Marinho Foto: LC Moreira

Legenda: Cristina Montenegro, Karmilse Marinho e Desiree Montenegro Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Dantas e Karmilse Marinho Foto: LC Moreira

Legenda: Germana Frota, Karmilse e Maria do Carmo Marinho Foto: LC Moreira

Legenda: Georgia Vieira e Karmilse Marinho Foto: LC Moreira

Legenda: Vanessa Veras, Karmilse Marinho e Cláudinha Diniz Foto: LC Moreira

Legenda: Karmilse Marinho e Alexandra Pinto Foto: LC Moreira

Legenda: Rafaela Otoch, Karmilse Marinho e Valéria Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Karmilse Marinho e Christiane Guimarães Foto: LC Moreira

Legenda: Lilian Porto e Karmilse Marinho Foto: LC Moreira

Legenda: Rivana Santos, Karmilse Marinho e Camila Fiúza Foto: LC Moreira

Legenda: Karmilse Marinho e Elen Benevides Foto: LC Moreira

Legenda: Lara Sisnando e Karmilse Marinho Foto: LC Moreira

Legenda: Rachel Teixeira, Karmilse Marinho e Ana Cecília Souza Foto: LC Moreira

Legenda: Taís Pinto e Karmilse Marinho Foto: LC Moreira

Legenda: Karmilse Marinho e Gyna Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Karmilse Marinho e Wanja Biana Foto: LC Moreira

Legenda: Claudinha Diniz, Luciana Colares, Gyna Machado e Márcia Negreiros Foto: LC Moreira

Legenda: Sandra Pinheiro e Karmilse Marinho Foto: LC Moreira

Legenda: Karmilse Marinho e Júlia Novaes Foto: LC Moreira

Legenda: Cristiane e Luiziane Cavalcante, Karmilse Marinho e Danielle Filgueiras Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Ary e Karmilse Marinho Foto: LC Moreira

Legenda: Karmilse Marinho e Luciana Colares Foto: LC Moreira

Legenda: Cristina Brasil, Karmilse Marinho e Cláudia Gradvohl Foto: LC Moreira

Legenda: Natália Abreu e Karmilse Marinho Foto: LC Moreira

Legenda: Karmilse Marinho e Sakiê Brooks Foto: LC Moreira

Legenda: Cristina Sleiman, Karmilse Marinho e Silvinha Carneiro Foto: LC Moreira

Legenda: Martinha Assunção e Karmilse Marinho Foto: LC Moreira

Legenda: Danielle Filgueiras, Karmilse Marinho, Giselle Brasil e Germana Wanderley Foto: LC Moreira

Legenda: Karmilse Marinho e Maria Lúcia Negrão Foto: LC Moreira

Legenda: Rafaela Otoch, Karmilse Marinho e Cristine Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Karmilse Marinho e Marluza Mendes Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Lobo, Karmilse Marinho e Márcia Negreiros Foto: LC Moreira

Legenda: Karmilse Marinho e Meire Torquato Foto: LC Moreira

Legenda: Karmilse Marinho e Márcia Travessoni Foto: LC Moreira

Legenda: Karmilse Marinho e Sandra Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Karmilse Marinho e Teresa Moreira Foto: LC Moreira