A super querida Karmilse Marinho virou o calendário e parece que o tempo só ajuda!

As amigas Martinha Assunção e Cristina Brasil reuniram um grupo de mulheres, num badalado restô do Meireles, e presenteram a arquiteta com uma big festa surpresa.

Legenda: Aniversariante e amigas Foto: arquivo Karmilse

O almoço de aniversário foi tão animado que a turma de mulheres esticou a festa entre fatias de bolo da Annalu e as batidas do DJ Morr.

Vem ver!

Legenda: Cristina Brasil e Karmilse Marinho Foto: LC Moreira

Legenda: Martinha Assunção e Karmilse Marinho Foto: Arquivo Karmilse

Legenda: Maria Lúcia Negrão e Karmilse Marinho Foto: Arquivo Karmilse

Legenda: Natália, Karmilse e Nicole Marinho Foto: Arquivo Karmilse

Legenda: Karmilse Marinho e Rebecca Albuquerque Foto: Arquivo Karmilse

Legenda: Aniversariante com Adriana Arrais, Alexandra Pinto, Letícia Macedo, Liliana Linhares, Adriana Bezerra Foto: Arquivo Karmilse

Legenda: Ana Michelle, Martinha Assunção, Cláudia Gradvohl e Ana Cristina Camelo Foto: Arquivo Krmilse

Legenda: Valéria Feitosa, Karmilse Marinho e Rafaela Otoch Foto: Arquivo Karmilse

Legenda: Rachel Teixeira e Karmilse Marinho Foto: Arquivo Karmilse

Legenda: Cristine Feitosa e Karmilse Marinho Foto: Arquivo Karmilse

Legenda: Karmilse Marinho com Chrystiane Figueiredo e Cláudia Gradvohl Foto: Arquivo Karmilse

Legenda: Ana Cristina Camelo e Karmilse Marinho Foto: Arquivo Karmilse