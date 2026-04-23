CAPTEI: Karla Rodrigues celebra 40 anos com festa sofisticada no Colosso Fortaleza

A empresária Karla Rodrigues, sócia-diretora da Capuchino Press, celebrou a chegada aos 40 anos em noite elegante e afetiva no Zoi Restaurante, no Colosso Fortaleza, na segunda (20).

Legenda: Família: Leandro Albuquerque, Karla Rodrigues, Maria Sophia e Maria Alice Foto: LC Moreira

Karlinha vestiu Água de Coco, com beleza da Casa Linda Flor, enquanto a ambientação do Ateliê de Delicadezas criou atmosfera sofisticada e acolhedora.

Legenda: Um brinde a Karlinha! Foto: LC Moreira

Com dress code all black e cerimonial de Paula Holanda, o encontro reuniu família e amigos em clima de boas conexões.

Legenda: Lili Cialdini, Karla Rodrigues e Colombo Cialdini Foto: LC Moreira

Legenda: Niara Meire, Jackson Braga e Roberto Alves Foto: LC Moreira

Legenda: Flávio Lopes, Karla Rodrigues e Renata Benevides Foto: LC Moreira

No menu, buffet do Colosso, drinks da Coketelitas e espumantes Dorigem. A mesa de doces trouxe bolo da Lu’telier, além de criações da Hibisco e do Empório Brownie.

Legenda: Delícias da festa Foto: LC Moreira

Na trilha, DJ Morr, Marcinho e Amora garantiram o ritmo.

Legenda: Marcinho soltou a voz no B-day Foto: LC Moreira

Entre brindes e reencontros, uma noite guiada pela celebração. Confira mais flashes por LC Moreira.

Legenda: Thiago Lima, Maria Eduarda Ventura e Aglaeda Facó Foto: LC Moreira

Legenda: DJ Morr Foto: LC Moreira

Legenda: Vera Lucia Albuquerque, Karla Rodrigues e Maria Ângela Foto: LC Moreira

Legenda: Silvia Bonfim, Karla Rodrigues e Mateus Bonfim Foto: LC Moreira

Legenda: A aniversariante cercada de gente querida Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Araújo, Karla Rodrigues e Elias Bruno Foto: LC Moreira

Legenda: Decoração elegante Foto: LC Moreira

Legenda: Virginia, Maria Ângela, Karla e Ticiana Rodrigues Foto: LC Moreira