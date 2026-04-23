CAPTEI: Karla Rodrigues celebra 40 anos com festa sofisticada no Colosso Fortaleza
B-day apostou em dress code all black e experiências elegantes
A empresária Karla Rodrigues, sócia-diretora da Capuchino Press, celebrou a chegada aos 40 anos em noite elegante e afetiva no Zoi Restaurante, no Colosso Fortaleza, na segunda (20).
Karlinha vestiu Água de Coco, com beleza da Casa Linda Flor, enquanto a ambientação do Ateliê de Delicadezas criou atmosfera sofisticada e acolhedora.
Com dress code all black e cerimonial de Paula Holanda, o encontro reuniu família e amigos em clima de boas conexões.
No menu, buffet do Colosso, drinks da Coketelitas e espumantes Dorigem. A mesa de doces trouxe bolo da Lu’telier, além de criações da Hibisco e do Empório Brownie.
Na trilha, DJ Morr, Marcinho e Amora garantiram o ritmo.
Entre brindes e reencontros, uma noite guiada pela celebração. Confira mais flashes por LC Moreira.