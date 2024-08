CAPTEI: Just Married! Casamento de Lícia Melo e Felipy Gomes no Holy Salt Reserva

Legenda: Lícia Melo e Felipy Gomes com Kleber e Luiza Melo Foto: LC Moreira

No último sábado, 03 de agosto, o empreendimento da família da noiva, Holy Salt Reserva, foi o cenário do casamento de Lícia Melo e Felipy Gomes. O espaço foi destacado e decorado por Jac Kato, criando um ambiente diferenciado para a troca de votos do casal.

Toda a organização do evento ficou por conta do expert em eventos sociais e corporativos, Felipe Araújo (Felipe Aconteça), que, juntamente com a sua equipe, cuidou de todos os detalhes para que o grande dia fosse inesquecível.

Assinando a gastronomia, Lulla’s Buffet, garantindo uma experiência culinária de alto nível para os convidados.

A noiva vestia um Lucas Anderi.

Animando a festa, Nagibe Acário e banda, Luís Marcelo e Gabriel e Ávine Vinny.

O casamento de Lícia e Felipy foi marcado por emoção e muita alegria, celebrando o amor e a união do casal diante de amigos e familiares.

Dito isso...

Vem ver as fotos captadas por LC Moreira:

