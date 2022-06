Captei: Junior Achievement Ceará entrega Comenda Amigos da Educação JA às entidades mantenedoras

A Junior Achievement Ceará, tecnologia social mundial focada na educação empreendedora e a inovação, fez entrega da Comenda Amigos da Educação JA a gestores das 16 organizações mantenedoras.

Legenda: Igor Barroso, Ana Lúcia Teixeira e Aline Ferreira Foto: LC Moreira

Igor Queiroz Barroso Presidentes da Junior Achievement Ceará "Destacarmos os impactos qualitativos gerados ao longo dos nossos 17 anos de atuação, e agradecermos todo o apoio oferecido pelas empresas parceiras. Com essa união, a Junior Achievement Ceará transforma a vida de milhares de jovens"

Legenda: Severino Neto, Aline Ferreira, Ana Lúcia Teixeira, Igor Barroso e Vilmar Ferreira Foto: LC Moreira

Por meio do suporte oferecido pelas empresas mantenedoras, a Junior Achievement Ceará facilita trilhas formativas com metodologia que entusiasmam e propiciam os jovens e adultos para o mercado de trabalho, educação financeira e o empreendedorismo através do método “Aprender-Fazendo”, ampliando caminhos para que se sintam seguros para enfrentar desafios e carreiras. Mais de 199 mil alunos e mais de 4,8 mil orientadores (professores e voluntários) foram impactados nas 103 cidades que já foram beneficiadas pelos programas da Junior Achievement Ceará.

Veja as fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Alex Nogueira, Aélio Silveira, Marcelo Campos, Celso Rocha e Carlos Rotella Foto: LC Moreira

Legenda: Severino Neto e Aline Ferreira Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Lúcia Teixeira e Deusmar Queirós Foto: LC Moreira

Legenda: Aline e Vilmar Ferreira Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Aires e Igor Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Lúcia Teixeira, Gabriel Mattos e Igor Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Barroso e Marcelo Campos Foto: LC Moreira

Legenda: Milene Pereira, Deusmar Queirós e Aline Teixeira Foto: LC Moreira

Legenda: Deusmar Queirós, Aline Ferreia e Severino Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Barroso e Aélio Silveira Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Barroso e Randal Pompeu Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Barroso e Ana Lúcia Teixeira Foto: LC Moreira

Legenda: Aline Ferreira e Deusmar Queirós Foto: LC Moreira

Legenda: Iratuã Freitas e Thais Abranches Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Barroso, Vilmar e Aline Ferreira Foto: LC Moreira

Legenda: Jorge Dória e Alexsandro Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Milene Pereira e Aline Ferreira Foto: LC Moreira

Legenda: Deusmar Queirós e Igor Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Thais Abranches e Aline Ferreira Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Alencar e Aline Ferreira Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Queirós e Aline Ferreira Foto: LC Moreira

Legenda: Paula Pinheiro, Natalia Teixeira e Fernanda Guimarães Foto: LC Moreira

Legenda: Severino Neto, Aline Ferreira e Igor Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Alencar e Ana Lúcia Teixeira Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael Moura e Thais Abranches Foto: LC Moreira

Legenda: Severino Neto, Ana Lúcia Teixeira, Deusmar Queirós, Vilmar e Aline Ferreira Foto: LC Moreira