CAPTEI: Junior Achievement Ceará celebra 18 anos de impacto social com almoço comemorativo

Nesta quarta-feira, 06, a Junior Achievement Ceará comemorou a maioridade na atuação no estado com um almoço especial no Pipo Restaurante. O evento reuniu representantes de empresas mantenedoras e gestores das instituições parceiras da organização, jornalistas e demais convidados para um momento de celebração dos resultados alcançados ao longo dos anos.

A Junior Achievement é uma organização que atua globalmente desde 1919, levando conhecimentos sobre empreendedorismo, educação financeira e o mercado de trabalho para jovens em mais de 100 países. No Brasil, a JA já entregou mais de 6 milhões de experiências de aprendizagem em 40 anos de atuação.

No Ceará, a JA tem sido uma força transformadora há 18 anos. Em parceria com o Governo do Estado, através das Secretarias da Educação e Proteção Social, a organização oferece programas educativos voltados para o empreendedorismo, beneficiando crianças, adolescentes e adultos. Mais de 243.831 alunos e 6.347 orientadores já foram impactados pelos programas da JA em 127 cidades.

O sucesso das iniciativas da JA Ceará é resultado de parcerias sólidas com empresas e instituições comprometidas com a transformação social. Colégio Ari de Sá Cavalcante, IAX Imobiliária, Esmaltec Eletrodomésticos, Grupo Aço Cearense, Hapvida NotreDame Intermédica, Minalba Brasil, Nacional Gás, North Shopping Fortaleza, 3 Corações, FIEC, TV Verdes Mares e Fundação Edson Queiroz têm desempenhado papéis fundamentais para impulsionar os programas educacionais da organização.

Na programação, apresentações da Camerata da Unifor, recepcionando os convidados e do poeta Bráulio Bessa.

Com 18 anos de história, a Junior Achievement Ceará comemora resultados e parcerias e destaca o impacto positivo das iniciativas voltadas para o empreendedorismo e educação financeira no estado.

Veja nas fotos de LC Moreira quem participou da celebração:

