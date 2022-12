CAPTEI: Junior Achievement Ceará apresenta balanço patrimonial/2021 e metas físicas/2022

A Junior Achievement Ceará, tecnologia social mundial que tem como objetivo proporcionar educação empreendedora e preparação para o mercado de trabalho, promoveu encontro com membros dos conselhos fiscal, consultivo e diretor na última terça-feira, 06, para a assembleia geral ordinária.

O momento foi para apresentar os resultados contábeis de 2021 e os físicos alcançados com abrangência das ações realizadas pela instituição durante o ano de 2022 aos conselheiros das organizações mantenedoras da associação.

Com mais de 17 anos de operação no estado, a Junior Achievement Ceará oferta projetos e programas com metodologias que promovem e motivam estudantes a se prepararem para o mercado de trabalho e propicia a educação financeira e o empreendedorismo como produto final da tecnologia através do método “Aprender-Fazendo”.

