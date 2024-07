CAPTEI: Jubileu de Prata - 25 Anos de Dedicação a Oftalmologia

O Centro de Laser e Diagnose Ocular (CLDO) e o Centro Cearense de Oftalmologia Hospital de Olhos (CCO) completaram 25 anos de dedicação total à oftalmologia, sendo celebrados em uma memorável celebração no Hotel Gran Marquise, na noite de sexta-feira,12.

O grupo CLDO/CCO conta com oito unidades e mais de um milhão de procedimentos realizados ao longo desses anos, sempre com profissionais altamente qualificados e apoiados na melhor tecnologia. O objetivo sempre foi e será tratar os olhos com excelência, proporcionando a recuperação da visão e momentos inesquecíveis para seus pacientes.

O salão Blue Night estava decorado por Victor Oliveira e a equipe que coordenou o cerimonial foi da Ideemoveventos, comandada por Rai Meireles.

A noite foi de homenagens e reconhecimento. Natália Varela, jornalista e apresentadora do programa Check Up, conduziu o momento da solenidade.

Animando a festa, DJ Gilvan Magno e Davi Cartaxo.

Dito isso...

Vem ver as fotos captadas por LC Moreira:

