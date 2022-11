Captei: José Eduardo Cardozo, ex-Ministro da Justiça, apresenta livro de Hélio Leitão

Na última quinta,17, a OAB Ceará recebeu convidados do ex-presidente da seção cearense da OAB e, atualmente, conselheiro Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, pela bancada do Ceará, Hélio Leitão, para o lançamento do livro “Crianças e adolescentes vítimas da ditadura - Reparação dos danos à luz dos precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos”.

A obra de Hélio Leitão, fruto da tese de doutorado do advogado, foi apresentada pelo ex- Ministro da Justiça (2011-2016) e advogado-geral da União (2016), José Eduardo Cardozo, que veio a Fortaleza para o momento.

Legenda: “Crianças e adolescentes vítimas da ditadura - Reparação dos danos à luz dos precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos” Foto: Natália Rocha



O livro estabelece alguns parâmetros de atuação estatal para a formulação e execução de políticas públicas de memória, verdade e justiça, sempre sob a perspectiva dos princípios que informam o direito internacional dos direitos humanos e os ideais de justiça transicional.

Legenda: Hélio Leitão e família Foto: Natália Rocha

Legenda: Lúcio Alcântara e Hélio Leitão Foto: Natália Rocha

Legenda: Hélio Leitão, José Eduardo Cardozo, Juvêncio Vasconcelos e Manuel Pinheiro Foto: Natália Rocha

Legenda: Hélio Leitão, Mabel Portela e filho Foto: Natália Rocha

Legenda: Erinaldo Dantas Foto: Natália Rocha

Legenda: José Eduardo Cardozo Foto: Natália Rocha

Legenda: Hélio Leitão Foto: Natália Rocha

