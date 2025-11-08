CAPTEI: Jantar do Bem celebra 5 anos de transformação social

Na noite de quinta-feira, 06, aconteceu no restaurante L´Ô 142, em Fortaleza uma noite superespecial: de celebração, de solidariedade e de propósito.

O Jantar do Bem, promovido pelo Instituto Pensando Bem (IPB), reuniu convidados e parceiros para celebrar cinco anos de uma trajetória marcada por impacto social e transformação de realidades.

Legenda: Jantar do Bem Foto: LC Moreira

Sob a liderança de Rutênio Florêncio, idealizador e coordenador do Instituto tornou-se referência em inovação social, regeneração urbana e desenvolvimento territorial.

Legenda: Rutenio Florencio Foto: LC Moreira

Criado durante a pandemia da covid-19, em 2020, o Instituto nasceu do desejo de transformar a Favela do Inferninho, no bairro Vila Velha, onde foi criado o Beco Céu – HUB de Inovação, um espaço que antes simbolizava vulnerabilidade e hoje é referência em arte, cultura, tecnologia e convivência comunitária.

Legenda: Cláudio Vale, Eva, Rutenio Florencio, Ticiana Rolim Queiroz e Silvio Frota Foto: LC Moreira

Mais do que uma comemoração, o evento reforçou o convite a novos parceiros e investidores interessados em ampliar o alcance do projeto.

Legenda: Mariana Marques Foto: LC Moreira

Legenda: Tais Lopes e Wladson Sidney Foto: LC Moreira

Legenda: Ticiana Rolim Queiroz e Aline Ferreira Foto: LC Moreira

Legenda: Instituto Pensando Bem Foto: LC Moreira

O Instituto Pensando Bem segue mostrando que a periferia é território de potência, talento e criatividade — e que, com oportunidades, pode continuar gerando histórias de sucesso e transformação social.

Veja nas fotos captadas por LC Moreira!

Legenda: Rutenio e Eva Florencio Foto: LC Moreira

Legenda: Eva, Rutenio Florencio e Ticiana Rolme Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudio Vale, Rutenio Florencio e Silvio Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Ticiana Rolim Queiroz, Rutenio Florencio e Aline Ferreira Foto: LC Moreira

Legenda: Família Sales com os anfitriões Foto: LC Moreira

Legenda: André Mota, Murilo Pascoal e Drauzio Barros Leal Foto: LC Moreira

Legenda: Drauzio Barros Leal, Rutenio Florencio, Isabela Barros Leal e Ticiana Rolim Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Jantar do Bem Foto: LC Moreira

Legenda: Ticiana Rolim Queiroz e Silvio Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Ticiana Rolim Queiroz e Aline Ferreira Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Rutenio Florencio Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana Gilvch, Mariana Carmona e Daniela Lopes Sampaio Foto: LC Moreira

Legenda: Anailton Fernandes e Lívia Araújo Holanda Foto: LC Moreira

Legenda: Anailton Fernandes, Lívia Araújo Holanda, Mariana Marques e Tais Lopes Foto: LC Moreira

Legenda: Bia Gurgel e Mariana Tomaz Foto: LC Moreira

Legenda: Bia Gurgel e Tiago Timbó Foto: LC Moreira

Legenda: Rutenio Florencio e Wladson Sidney Foto: LC Moreira

Legenda: Bianca Melo, Tarso Carneiro Melo e Ana Cristina Melo Foto: LC Moreira

Legenda: Cicero Rocha e Vanuza Ferraz Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudio Vale, Rutenio Florencio e Ticiana Rolim Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Diego Lopes, Rutenio Florencio e Carla Jessica Foto: LC Moreira

Legenda: Eva, Rutenio Florencio e Danielle Nina Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Dantas e Gerardo Pimentel Foto: LC Moreira

Legenda: Ticiana Rolim Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Guilherme, Jessica Colares, Rutenio e Eva Florencio Foto: LC Moreira

Legenda: Izadora Barbosa, Matheus Celestino e Fernanda Lancaster Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Tais Lopes Foto: LC Moreira

Legenda: Lais Melo, Eva, Rutenio Florencio e Lucas Melo Foto: LC Moreira

Legenda: Laura Paiva e Adriana Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Tomaz, Tereza Raquel e Isabela Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Neile Aragão, Rutenio Florencio, Nilton Menezes e Aline Ferreira Foto: LC Moreira

Legenda: Tais Lopes, Rutenio Florencio e Wladson Sidney Foto: LC Moreira

Legenda: Ticiana Rolim Queiroz Foto: LC Moreira