CAPTEI: Jantar do Bem celebra 5 anos de transformação social

Na noite de quinta-feira, 06, aconteceu no restaurante L´Ô 142, em Fortaleza uma noite superespecial: de celebração, de solidariedade e de propósito.
O Jantar do Bem, promovido pelo Instituto Pensando Bem (IPB), reuniu convidados e parceiros para celebrar cinco anos de uma trajetória marcada por impacto social e transformação de realidades.
Sob a liderança de Rutênio Florêncio, idealizador e coordenador do Instituto tornou-se referência em inovação social, regeneração urbana e desenvolvimento territorial.
Criado durante a pandemia da covid-19, em 2020, o Instituto nasceu do desejo de transformar a Favela do Inferninho, no bairro Vila Velha, onde foi criado o Beco Céu – HUB de Inovação, um espaço que antes simbolizava vulnerabilidade e hoje é referência em arte, cultura, tecnologia e convivência comunitária.
Mais do que uma comemoração, o evento reforçou o convite a novos parceiros e investidores interessados em ampliar o alcance do projeto.
O Instituto Pensando Bem segue mostrando que a periferia é território de potência, talento e criatividade — e que, com oportunidades, pode continuar gerando histórias de sucesso e transformação social.