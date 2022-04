CAPTEI: Izolda Cela, uma mulher reencantada e pronta para escrever o nome na política do Ceará

Izolda Cela, tomou posse no sábado, 02, como a primeira governadora do Ceará.

Legenda: Veveu Arruda, Izolda Cela e Camila Santana Foto: LC Moreira

Izolda Cela Governadora do Ceará “A boa política exige alianças. As boas alianças políticas sólidas, duradouras, realistas, mas também generosas, pautadas nas confianças mútuas e na visão do que melhor se deseja para o povo cearense”

O fato ocorreu devido ao interesse de Camilo Santana em concorrer a uma vaga no Senado nas eleições 2022. Assim, conforme a regra eleitoral, ele renúncia ao cargo seis meses antes da eleição. Em discurso com voz embargada pela emoção, disse:

Legenda: Camilo Santana Foto: LC Moreira

Camilo Santana Ex-governador do Ceará "A Izolda é uma pessoa maravilhosa, uma vice-governadora discreta, mas sempre muito firme, esteve ao meu lado ao longo desses 7 anos e 3 meses, nos momentos de avanços, mas também nos momentos desafiadoras, sempre ao meu lado. Conhece bem o governo, está preparada pra continuar todas as ações que estão planejadas até o final de 2022, quando termina o nosso mandato"

A nova governadora, Maria Izolda Cela de Arruda Coelho, é professora e psicóloga. É mestre em Gestão e Avaliação da Educação Pública pela Universidade Federal de Juiz de Fora (MG) e graduada em Psicologia pela Universidade Federal do Ceará (UFC) com especialização em Gestão Pública pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA). Sempre atuou na área da Educação.

Legenda: Izolda Cela Foto: Thiago Gadelha

“Sou a primeira mulher governadora. Por óbvio, sinto-me extremamente convocada para lutar pela causa feminina”

O que ela é mesmo é uma agente transformadora de gente, sensível e que fez, muitos que estavam presentes no momento histórico de sua posse, arrepiar a alma vendo a simplicidade de seus atos e a força nas suas emoções.

Legenda: Izolda Cela no momento em que envia beijo para os netos que estavam na platéia Foto: Thiago Gadelha

Legenda: Aplausos Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Jeritza Gurgel Colunista Social do DN Aplausos de pé com unhas vermelhas para Izolda Cela, a primeira governadora do Ceará e com votos de que permaneça com seu encantamento preservado na construção de fazer uma boa política, acreditando em si, porque a verdadeira liderança não é hormonal, não vem da força física. Vem do feeling, da inteligência, da inovação, da criatividade e de jogo de cintura.

Vamos ver as fotos captadas por LC Moreira e algumas enviadas por Thiago Gadelha, todos do DN:

Legenda: Veveu Arruda e Izolda Cela Foto: LC Moreira

Legenda: Izolda Cela e Família Foto: LC Moreira

Legenda: Família de Izolda Cela Foto: LC Moreira

Legenda: Izolda Cela Foto: Thiago Gadelha

Legenda: Camilo e Onélia Santana Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana Ferreira Gomes, Veveu Arruda e Lúcio Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Aluisio Carvalho, Dimas Oliveira e Fabiano Piúba Foto: LC Moreira

Legenda: André Montenegro e Euvaldo Bringel Foto: LC Moreira

Legenda: André Montenegro e Ricardo Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Camily Cruz e Gerardo Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Carol e Roberto Cláudio Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Cassio e Izabelle Montalverne Foto: LC Moreira

Legenda: César Ribeiro e Rodrigo Bona Foto: LC Moreira

Legenda: Cid Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Holanda,Priscilla Dias,Ronaldo Borges,Sandra Gomes de Matos,Adriano Sarquis Foto: LC Moreira

Legenda: Autoridades Foto: LC Moreira

Legenda: Autoridades Foto: LC Moreira

Legenda: Autoridades Foto: LC Moreira

Legenda: Camilo Santana Foto: LC Moreira

Legenda: Camilo Santana Foto: LC Moreira

Legenda: César Ribeiro, Tiago Santana e Fabiano Piúba Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel, Moacir Maia e Roberto Cláudio Foto: LC Moreira

Legenda: Ciro e Gabriel Ferreira Gomes e Giselle Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Cristiane e Evandro Leitão Foto: LC Moreira

Legenda: Domingos Filho e Patricia Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Eduardo Bismarck e Sávio Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Ciro e Lúcio Ferreira Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Euvaldo Bringel e Eliane Brasil Foto: LC Moreira

Legenda: Eduardo e Guilherme Bismarck Foto: LC Moreira

Legenda: Fabiano Piúba, Tiago Santana e Quintino Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Ferruccio Feitosa e Dimas Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Gardel Rolim, Cid Gomes e Antônio Henrique Foto: LC Moreira

Legenda: Honório Pinheiro, Mauricio Filizola, Ricardo Cavalcante e André Montenegro Foto: LC Moreira

Legenda: Banda de Todos Foto: LC Moreira

Legenda: Igor e Carol Pinho, Diana Rocha e Arialdo Pinho Foto: LC Moreira

Legenda: Izolda Cela Foto: Thiago Gadelha

Legenda: Jer´tza Gurgel e Veveu Arruda Foto: LC Moreira

Legenda: João Batista e Helenira Ellery com Izolda Cela e Veveu Arruda Foto: Arquivo pessoal

Legenda: João Mário e Hugo Figueiredo Foto: LC Moreira

Legenda: José e Janaina Macedo Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Ilo Santiago Foto: LC Moreira

Legenda: José Sarto e Naílde Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana e Cacica Pequena e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Julinho Ventura e Valdomiro Távora Foto: LC Moreira

Legenda: Lara Timbó, Tiago Santana, Janaina Farias e Léo Couto Foto: LC Moreira

Legenda: Marília Ferreira Lima e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Sousa e Elcio Batista Foto: LC Moreira

Legenda: Nailde Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Natasha Faria e Raquel Gadelha Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Henrique Lustosa e Rafael Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Cavalcante, Cláudio Pinho, André Montenegro e Bosco Tabosa Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Cláudio Bezerra e Flávio Ataliba Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo Bona e Ana Karine Souza Foto: LC Moreira

Legenda: Rogério Nogueira e Preto Zezé Foto: LC Moreira

Legenda: Ronaldo Borges e Fabiano Piúba Foto: LC Moreira

Legenda: Sérgio e Mônica Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Samara e Valdir Fernandes Foto: LC Moreira

Legenda: Teresa Pitta e Eduardo Neves Foto: LC Moreira

Legenda: Melissa Guará e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Tiago Santana e Luciana Lobo Foto: LC Moreira

Legenda: Tin Gomes e Osmar Baquit Foto: LC Moreira

Legenda: Valdomiro Távora e Roberto de Castro Foto: LC Moreira

Legenda: Veveu Arruda, Izolda Cela, Camilo e Onélia Santana Foto: LC Moreira

Legenda: Virgilio Araripe, Vauly Menezes e Dimas Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Subida da rampa Foto: LC Moreira