CAPTEI: Izolda Cela revela um tabuleiro aberto e sem definições no jogo político

O Lide Ceará promoveu um café da manhã com a vice-governadora do Estado do Ceará, Izolda Cela, em um encontro alusivo ao Dia Internacional da Mulher. O encontro foi realizado na sexta-feira, dia 11 de março, na Vice-Governadoria do Ceará. Izolda Cela falou aos convidados sobre o tema “As perspectivas para o Estado do Ceará”. O evento foi, exclusivo, para membros associados do Lide Ceará, e respeitando o decreto estadual.

Legenda: Emília Buarque Foto: LC Moreira

Emília Buarque Presidente do LIDE Ceará “Neste Dia Internacional da Mulher queremos destacar a importância do papel das lideranças femininas em várias esferas. A vice-governadora Izolda Cela é um exemplo de liderança extremamente respeitada no Estado do Ceará, que, com muito critério e competência, aponta caminhos e trabalha pelas demandas da população cearense, especialmente no que diz respeito à educação, à garantia dos direitos básicos atendidos de forma igualitária, além da busca pela pacificação. Esse é um momento muito importante para ouvi-la”

A vice-governadora falou sobre a perspectiva para o novo momento, quando assumirá o cargo de Governadora pelos próximos 9 meses, posicionando-se de forma honrosa e desafiadora:

Legenda: Izolda Cela Foto: LC Moreira

Izolda Cela Vice-governadora O Governo e a ação do Governo são alguns dos vetores mais importantes de transformação da sociedade. Eu faço muito uma imagem de estar no Governo como a do malabarista, dos pratos. Garantir que o Estado cresça com vigor econômico, porque não adianta ter somente boas intenções é preciso ter ferramentas e base de realidade, e a prestação de serviços."

Legenda: Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

No momento das perguntas, indaguei a vice-governadora quais são as medidas que o Estado toma para a dignidade das pessoas que menstruam, a exemplo da entrega de absorvente para as mulheres de rua nos postos de saúde, construção de banheiros públicos em vários lugares do Estado (como forma de incentivar que os Municípios façam), nos presídios, etc.

Em resposta, Izolda mostrou-se surpresa, porém, sensível, como mulher, e garantiu que, a partir dali, daquela ideia, tomaria uma atitude e não mediria esforços em tornar nossa sugestão uma nova missão.

Veja as fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: LIDE Foto: LC Moreira

Legenda: Convidados LIDE Foto: LC Moreira

Legenda: Emília Buarque e Max Perlingeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Alexandre Sales e Raimundo Padilha Foto: LC Moreira

Legenda: Riane Aguiar e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Carolina Bezerra e Camila Benevides Foto: LC Moreira

Legenda: Anete Revers e Ethel Whitehust Foto: LC Moreira

Legenda: Anete Revers, Emília Buarque e Vilmar Ferreira Foto: LC Moreira

Legenda: Bia e Lauro Fiúza Foto: LC Moreira

Legenda: Bia Fiúza Foto: LC Moreira

Legenda: Camila Benevides e Emília Buarque Foto: LC Moreira

Legenda: Camila Benevides, Izolda Cela, Ana Carolina Fontenele e Emília Buarque Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia Félix e Luciana Colares Foto: LC Moreira

Legenda: Emília Buarque Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Riane Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Ticiana Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Vilmar Ferreira, Izolda Cela, Emília Buarque e Thales de Sá Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Lauro Fiúza e Izolda Cela Foto: LC Moreira

Legenda: Lauro Fiúza, Emília Buarque, Milene Pereira e Raimundo Padilha Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Colares, Izolda Cela, Emília Buarque e Cláudia Félix Foto: LC Moreira

Legenda: Riane Aguiar e Emília Buarque Foto: LC Moreira

Legenda: Vilmar Ferreira Foto: LC Moreira

Legenda: Ticiana Queiroz e Bia Fiúza Foto: LC Moreira

Legenda: Tales de Sá Cavalcante Foto: LC Moreira