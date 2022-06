Captei: Izolda Cela e Camily Cruz empossam dez novos Procuradores do Estado do Ceará

A solenidade dos novos procuradores aprovados em concurso público foi realizada no Palácio da Abolição, em Fortaleza.

A procuradora-geral do Estado, Camily Cruz, familiares dos empossados e outras autoridades estiveram presentes para empossar os novo profissionais que ingressam através do primeiro concurso para a PGE-CE com base na Lei de Cotas.

Legenda: Camily Cruz Foto: LC Moreira

Camily Cruz Procuradora Geral do Estado “Não é uma vitória somente dos candidatos, é uma vitória das famílias. Eu fui uma vitória para minha família [em 2008]. É um concurso extremamente difícil. A PGE é conhecida por ser um corpo seleto de profissionais capacitados. A PGE perpassa todas as políticas públicas, defendendo o interesse dos gestores, da sociedade e do Estado Democrático de Direito”

Ser procuradora sempre foi o sonho da baiana Emanuela Silva. Em discurso emocionante, a nova integrante do quadro da PGE declarou:

Legenda: Emanuela Silva Foto: LC Moreira

“Toda a minha trajetória foi amparada na educação pública, sou fruto dela. Eu escolhi transformar a minha vida pela educação, que foi minha porta de entrada e saída para tudo. Nós, como procuradores do Estado, não devemos esquecer da incumbência de lutar sempre por uma política pública de qualidade e inclusiva”

A governadora Izolda Cela destacou a relevância do papel que os profissionais vão desempenhar.

Legenda: Izolda Cela Foto: LC Moreira

Izolda Cela Governadora “Os procuradores são acolhidos com muita alegria e expectativa positiva. A Procuradoria tem um regime de trabalho muito intenso em diversas frentes, representando o Estado judicialmente, mas também defendendo o Estado, numa transversalidade com todos os setores para garantir a segurança jurídica dos atos que são praticados pelo Governo do Ceará. Esse foi um concurso com cotas para pessoas com deficiência e também para pessoas negras. Com isso, nós qualificamos essa entrada, tornando mais inclusiva, e isso vem para o bem não só das pessoas que são contempladas com esse direitos, mas vem para o bem da instituição e sociedade”

