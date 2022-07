CAPTEI: Ivete Sangalo fez foliões pipocarem na Cidade Fortal

No sábado, 23, Ivete Sangalo, Léo Santana e Bell Marques garantiram a animação dos foliões no Corredor da folia.

A cantora chegou, chegando! Franjas coloridas, meia arrastão, cabelo puxado para trás. Ela arrasa e arrasta a galera! É a voz, é o look, é tudo, meu bem. Não tem erro. Fortal com Ivete é certeza de animação nivel "hard". Folião pipoca onde quer que esteja, bebê! Dito e feito.

Legenda: Fortal Foto: LC Moreira

No Camarote Mucuripe, o mais desejado da Cidade Fortal, com megaestrutura, ambientes instagramáveis, área gourmet e open bar completo, garantiu lotação máxima e muita gente animada. Lá tem uma visão privilegiada do percurso dos trios no Corredor da Folia.

Já no palco Mucuripe, a diversão ficou por conta da irreverência de Durval Lelys, DJ Eme, Zé Vaqueiro e Banda SouSete.

Ou seja, o sábado do Fortal 2022 foi daqueles para ficar na história.

Vem ver as fotos captadas por LC Moreira:

