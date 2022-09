CAPTEI: Ivete Sangalo chega anunciando tempo de alegria no aniversário de Gisela Dias Branco Vieira

Uma turma boa esteve na mansão da família Dias Branco no sábado, 24, para comemorar os 40 + 2 (com gostinho de 40) de Gisela Maria.

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

A anfitriã vestia um longo rosa e jóias de rainha. Sorriso no rosto, super receptiva e carinhosa, sempre. Única! Ao lado dela, o esposo Herbert e das filhas, Giulia e Giovanna. Familiares e muitos amigos chegavam de branco, dress code sugerido.

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

O start foi às 16h. Felipe Adjafre, no piano de calda, recepcionava os convidados no salão de entrada.

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Foto: LC Moreira

Na área externa, a família Dias Branco Vieira recepcionava os convidados. Ambiente bem descontraído, com piso remetendo ao calçadão de Copacabana. Samba de mesa. Por lá, Carlinhos Palhano e sua turma animavam os convidados relembrando os repertórios do “Noves Fora”, famosa casa de pagode, no Dionísio Torres, em meados dos anos 90. Daqueles momentos legais de relembrar e ouvir!

Em seguida, um novo ambiente foi apresentado aos convidados! Gil Santos arrasou na decor por todos os lados!

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Na primeira parte do salão, estampado com inspiração Pucci, o bolo de 5 andares. Muitas orquídeas, além das rosas naturais entre docinhos e peças de prata. Aliás, em todos os espaços, vários tipos de flores natuais...cerca de 10 mil delas! Um luxo!

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Foto: LC Moreira

DJ RB (Rodrigo Bastos) a frente das melhores músicas para manter o entusiasmo e garantir as transições das atrações.

O buffet, de Lia Freire. Volantes quentinhos. Ilhas fixas com entradas maravilhosas. Frutos do mar, queijos, pães...uma delícia! Depois, jantar. Mesa de doces para comer sem culpa. Para finalizar, dentro da casa, a mesa de café e licores tradicional e saborosa!

Voltando...na área do bar, mesas e cadeiras, sofás, traziam mais conforto para os convidados. Um palco imenso. Inaugurando, a grande amiga da aniversariante, a cantora Solange Almeida. Grandes sucessos da vida da artista e interpretações de músicas famosas. Um vozeirão!

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Havaianas originais e personalizadas com a estampa da festa foram distribuídas para o momento de mais agito.

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Homenagens de amigas e do amado Herbert Vieira Júnior emocionaram a aniversariante.

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

A atração surpresa do aniversário da Gisela foi Ivete Sangalo. Sacudiu, abalou e fez todo mundo sair do chão!

Legenda: Ivete Sangalo e Jeritza Gurgel Foto: Fotógrafo da Ivete Sangalo

Uma pausa para o comentário: a mulher está um espetáculo. Ela já é altíssima e está magérrima. Acentuadas curvas femininas preservadas, o que deixa Ivete ainda mais “tchan”. O Saint Laurent caiu muito bem no “corpicho” da mulher. Ela mesma sabe que é gata demais! Palavras dela por lá, tá? Gosto é assim, de gente que sabe quem é!

Claro que música boa não faltou e nem dobradinha com Solange Almeida! Gisela e Herbert tietaram e coreografaram ao lado da cantora no palco! Puro astral!

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

A festa rolou até altas horas. Djs da JetLag, Paulo Velloso e Thiago Mansur agitaram após a super star. Gisela, novamente, subiu no palco e interagiu com os convidados. Ela estava feliz da vida! Ela merece!

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Para os inimigos do fim, Sandrinha e banda animaram com um bom forró.

Os convidados saíram da festa sentindo o valor de ser presente no coração da anfitriã, que, ainda, fez questão de surpreender mais: entregou com uma linda caixa contendo pratos de porcelana. Muito lindo o presente exclusivo e a mensagem. Conjunto de pratos lembram elos familiares. Momento de família. Coisas valiosas para Gisela. Elegância e afeto em último grau!

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Se “a melhor felicidade é aquela que podemos compartilhar com amigos”, como ressaltava em adesivos nos mimos, Gisela soube e sabe fazer isso muito bem!

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Vida longa, com saúde, e que venha sempre tempo de alegria para festejar com amigos!

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Essa festa não foi só maravilhosa, foi além! Foi solidária! Gisela sugeriu aos convidados que os presentes destinados a ela poderiam ser convertidos em doações para duas instituições de caridade. Dica aceita!

Legenda: Celebre! comandou o aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Celebre! arrasou mais uma vez no comando da festa.

Agora, vem ver quem esteve por lá! LC Moreira captou tudo:

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gisela Dias Branco Vieira Foto: LC Moreira