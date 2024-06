CAPTEI: Ivana Bezerra assume a presidência da ABIH-Ce - um marco para a história da entidade

Na quarta-feira, 05, a primeira mulher a assumir o comando da ABIH-Ce, Ivana Bezerra, foi empossada, juntamente com a diretoria, em uma cerimônia histórica no rooftop do Hotel Gran Marquise.

Legenda: Nova Diretoria da ABIH Ceará Foto: LC Moreira

O evento, que contou com a presença de representantes do setor hoteleiro e de outras entidades importantes, além de jornalistas e demais convidados. Super prestigiada!

Legenda: Ivana Bezerra e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

A nova presidente apresentou os planos da nova gestão, promessa de integração entre os diversos setores, bem como empenho na promoção da inovação e da sustentabilidade na indústria da hotelaria no Ceará.

Legenda: Philippe Godefroit, Ivana Bezerra, Claudinha Diniz e Talita Leite Foto: LC Moreira

Entre os convidados de destaque estavam o prefeito de Fortaleza José Sarto, o secretário de Turismo Alexandre Pereira e líderes de importantes instituições como o Sebrae Ceará.

Legenda: Sarto Nogueira e Ivana Bezerra Foto: LC Moreira

Dito isso...

Vem ver as fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Ivana Bezerra e Alexandre Rangel Foto: LC Moreira

Legenda: Ivana e Ivan Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Alexandre Rangel, Lize e Bernardo Bezerra e Suemy Moreira Foto: LC Moreira

Legenda: Philippe Godefroit, Ivana Bezerra e Alexandre Rangel Foto: LC Moreira

Legenda: Joaquim Cartaxo e Ivana Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Laura Jucá e Ivan Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Darlan Leite e Sarto Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Cristina e Tarso Melo, Darlan Leite, Sarto Nogueira e Demerval Diniz Foto: LC Moreira

Legenda: Claudinha Diniz e Cristina Melo Foto: LC Moreira

Legenda: Cristina e Tarso Melo Foto: LC Moreira

Legenda: Leiliane Vasconcelos e Alexandre Pereira Foto: LC Moreira

Legenda: Darlan Leite e Demerval Diniz Foto: LC Moreira

Legenda: Philippe Godefroit e Régis Medeiros Foto: LC Moreira

Legenda: Waldyr Diogo Neto e Luiz Carlos Mendes Foto: LC Moreira

Legenda: Tereza Novaes, Ivan Dias e Talita Leite Foto: LC Moreira

Legenda: Taísa Martins, Sheila Nascimento e Lilia Parente Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Sheila Nascimento Foto: LC Moreira

Legenda: Pablo Guterres e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Murilo Pascoal, Dionísio Barsi e Érick Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Régis Medeiros, Murilo Pascoal, Dionísio Barsi e Pompeu Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos Pompeu, Marcelo Teixeira e Manuel Linhares Foto: LC Moreira

Legenda: Philippe Godefroit, Ivana Bezerra, Manuel Linhares e Dionísio Barsi Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo Linhares, Maria Clara Miranda e Manuel Linhares Foto: LC Moreira

Legenda: Renato Borges e Rodrigo Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Philippe Godefroit e Talite Leite Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo Teixeira, Ivana Bezerra e Eliseu Barros Foto: LC Moreira

Legenda: Esther Zaranza e Nayana Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Andréa Studart, Giselle Bastos e Fádua Martins Foto: LC Moreira

Legenda: Carmen Inês, Claudinha Diniz, Ivana Bezerra e Áurea Boneca Foto: LC Moreira

Legenda: Circe Jane e Fernando Castro Alves Foto: LC Moreira

Legenda: Annya Ribeiro, Darlan e Talita Leite e Érick Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Priscilla Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Joaquim Cartaxo e Cláudio Nelson Foto: LC Moreira

Legenda: Sabrina e Salete Florêncio Foto: LC Moreira

Legenda: Selma Cabral, Darlan Leite, José Peixoto e Eliseu Barros Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel Pinheiro e Lia Rebeca Foto: LC Moreira

Legenda: Darlan, Talita e Rejane Leite e Ivana Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Annya Ribeiro, Rafael Bezerra e Márcia Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Bia, Íris e Talita Leite Foto: LC Moreira

Legenda: Cristina e Tarso Melo, Darlan Leite, Sarto Nogueira e Demerval Diniz Foto: LC Moreira

Legenda: Darlan Leite, Alexandre Pereira e Marcos Pompeu Foto: LC Moreira

Legenda: Carol Souto, Selma Cabral, Marcelo Teixeira e Eliseu Barros Foto: LC Moreira

Legenda: Bia, Íris, Darlan, Rejane e Talita Leite e Reinaldo Salmito Foto: LC Moreira

Legenda: Giselle Bastos e Fádua Martins Foto: LC Moreira

Legenda: Mateus Henrique, Régis Medeiros, Aline Goes e Alexandre Rangel Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo Melo, Joaquim Cartaxo e Celso Tomaz Foto: LC Moreira

Legenda: Letícia Gouveira, Lucinthya Gomes e Larissa Linhares Foto: LC Moreira

Legenda: Josbertine Clementino e Joaquim Cartaxo Foto: LC Moreira

Legenda: Jackson Braga, Ivana Bezerra e Roberto Alves Foto: LC Moreira

Legenda: José Peixoto, Darlan Leite, Samuel Simões, Selma Cabral e Talita Leite Foto: LC Moreira

Legenda: Claudinha Diniz, Talita Leite, Luiz Carlos Mendes, Darlan Leite, Áurea Boneca, Carmen Inês, Demerval e Norma Diniz Foto: LC Moreira

Legenda: Dionísio Barsi, Claudinho, Norma e Demerval Diniz Foto: LC Moreira

Legenda: Demerval Diniz, Darlan e Talita Leite e Marcos Pompeu Foto: LC Moreira

Legenda: Dionísio Barsi, Priscilla Cavalcante e Philippe Godefroit Foto: LC Moreira

Legenda: Fádua Martins, Giselle Bastos, Ada Barroso, Andréa Studart, Isadora Carvalho e Talita Leite Foto: LC Moreira

Legenda: Sarto Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Matheus Vilaça e Demerval Diniz Foto: LC Moreira