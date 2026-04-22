CAPTEI: Isabel Andrade e Fernando Frota dizem “sim” e celebram sua história de amor com elegância

A Igreja Nossa Senhora do Líbano, em Fortaleza, foi cenário do “sim” de Isabel Leão Andrade e Fernando Frota Júnior, que celebraram o reencontro transformado em história de amor. A noiva, conduzida pelo pai, Valdetário Andrade Monteiro, apostou em um Rosa Clará por Casamarela.

Legenda: Fernando Frota Junior e Isabel Andrade Foto: LC Moreira

Legenda: Valdetário Monteiro, Ilana Leão, Fernando Frota Junior, Isabel Andrade, Fernando Frota e Elsa Goersch Foto: LC Moreira

Após a cerimônia, o cortejo seguiu para o Hotel Gran Marquise, onde familiares e amigos foram recebidos em festa com assinatura de Larissa Maia.

Legenda: Alexandre Goiana, Cintia Furtado, Ana Karine, Sara e Valdetário Monteiro Foto: LC Moreira

Legenda: Ibanês Rocha, Mayara Noronha e Mateus Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Parahyba Neto e Rita Parahyba, Ana Karine e Valdetário Monteiro Foto: LC Moreira

A décor de Triart Eventos e o bolo da MagnifiCake deram o tom elegante. O line-up de peso manteve a pista aquecida; destaques para PH Carvalho e para o DJ Pedro Alencar.

Legenda: Elegância na recepção no Gran Marquise Foto: LC Moreira

Legenda: PH Carvalho animou a pista Foto: LC Moreira

Legenda: DJ Pedro Alencar, um dos destaques do line-up da festa Foto: LC Moreira

Depois da celebração, o casal embarca para lua de mel na Ásia.

Legenda: A valsa dos noivos Foto: LC Moreira

Veja as fotos da movimentação do evento captadas por LC Moreira:

Legenda: Adriana Miranda, Isabel Andrade e Fernando Férrer Foto: LC Moreira

Legenda: Odorico Monteiro, Ivana Barreira, Fernando Frota, Lili e Leonidas Cristino Foto: LC Moreira

Legenda: Valdetário e Ana Karine Monteiro com amigos Foto: LC Moreira

Legenda: Natália Fernandes, Gabriela Braga, Beatriz Frota, Cecília Macedo e Rafaela Lins Foto: LC Moreira

Legenda: Parahyba Neto e Rita Parahyba Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos, Elizabeth, Elis e Esther Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Olga e Eugênio Vasques Foto: LC Moreira

Legenda: Pauline Caúla e Bleine Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Disraele Ponte e Lilian Sanford Foto: LC Moreira

Legenda: Sigifroi Moreno, Valdetário Monteiro, Danielle Reis e Israel da Graça Foto: LC Moreira

Legenda: Diná Ferraz e Willian Guimarães Foto: LC Moreira

Legenda: Carol Moreira, Alice Ibiapina e Dulce Freire Foto: LC Moreira

Legenda: Patriarca Brandão, Paulo Hernado Moreira, Daniel Aragão e João Paulo Martins Foto: LC Moreira

Legenda: Valdetário e Ana Karine Monteiro, Kátia Balbino e Neir Junior Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos Lage, Danielle Reis e Israel da Graça Foto: LC Moreira

Legenda: Eduardo Castelo, Valdetário Monteiro, Pedro Amorim e Armando Monteiro Junior Foto: LC Moreira

Legenda: Raphael Pessoa e Ibanês Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro e Claudini Fortes Foto: LC Moreira

Legenda: Elsa Goersch, Frota Junior e Elsa Goersch, Isabel Andrade e Fernando Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Felipe Lobo e Melina Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Aragão e Ticiane Cabó Foto: LC Moreira

Legenda: Renata e Marcelo Mota Foto: LC Moreira

Legenda: Parahyba Neto, Tiago Asfor e Raphael Pessoa Foto: LC Moreira

Legenda: Rafaela e Raphael Pessoa Foto: LC Moreira

Legenda: Camila Aragão e João Paulo Martins Foto: LC Moreira

Legenda: Jonathan Hissa e Gabrielle Barros Foto: LC Moreira

Legenda: Irineu Frota e Débora Silvério Foto: LC Moreira