CAPTEI: Isabel Andrade e Fernando Frota dizem “sim” e celebram sua história de amor com elegância

A Igreja Nossa Senhora do Líbano, em Fortaleza, foi cenário do “sim” de Isabel Leão Andrade e Fernando Frota Júnior, que celebraram o reencontro transformado em história de amor. A noiva, conduzida pelo pai, Valdetário Andrade Monteiro, apostou em um Rosa Clará por Casamarela.
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Fernando Frota Junior e Isabel Andrade
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LC Moreira
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Valdetário Monteiro, Ilana Leão, Fernando Frota Junior, Isabel Andrade, Fernando Frota e Elsa Goersch
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Após a cerimônia, o cortejo seguiu para o Hotel Gran Marquise, onde familiares e amigos foram recebidos em festa com assinatura de Larissa Maia.
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Alexandre Goiana, Cintia Furtado, Ana Karine, Sara e Valdetário Monteiro
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Ibanês Rocha, Mayara Noronha e Mateus Rocha
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Parahyba Neto e Rita Parahyba, Ana Karine e Valdetário Monteiro
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A décor de Triart Eventos e o bolo da MagnifiCake deram o tom elegante. O line-up de peso manteve a pista aquecida; destaques para PH Carvalho e para o DJ Pedro Alencar.
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Elegância na recepção no Gran Marquise
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PH Carvalho animou a pista
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DJ Pedro Alencar, um dos destaques do line-up da festa
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Depois da celebração, o casal embarca para lua de mel na Ásia.
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A valsa dos noivos
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Veja as fotos da movimentação do evento captadas por LC Moreira:
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Adriana Miranda, Isabel Andrade e Fernando Férrer
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Odorico Monteiro, Ivana Barreira, Fernando Frota, Lili e Leonidas Cristino
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Valdetário e Ana Karine Monteiro com amigos
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Natália Fernandes, Gabriela Braga, Beatriz Frota, Cecília Macedo e Rafaela Lins
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Parahyba Neto e Rita Parahyba
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Marcos, Elizabeth, Elis e Esther Albuquerque
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Olga e Eugênio Vasques
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Pauline Caúla e Bleine Queiroz
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Disraele Ponte e Lilian Sanford
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Sigifroi Moreno, Valdetário Monteiro, Danielle Reis e Israel da Graça
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Diná Ferraz e Willian Guimarães
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Carol Moreira, Alice Ibiapina e Dulce Freire
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Patriarca Brandão, Paulo Hernado Moreira, Daniel Aragão e João Paulo Martins
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Valdetário e Ana Karine Monteiro, Kátia Balbino e Neir Junior
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Marcos Lage, Danielle Reis e Israel da Graça
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Eduardo Castelo, Valdetário Monteiro, Pedro Amorim e Armando Monteiro Junior
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Raphael Pessoa e Ibanês Rocha
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Pedro e Claudini Fortes
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Elsa Goersch, Frota Junior e Elsa Goersch, Isabel Andrade e Fernando Frota
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Felipe Lobo e Melina Vasconcelos
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Daniel Aragão e Ticiane Cabó
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Renata e Marcelo Mota
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Parahyba Neto, Tiago Asfor e Raphael Pessoa
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Rafaela e Raphael Pessoa
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Camila Aragão e João Paulo Martins
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Jonathan Hissa e Gabrielle Barros
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Irineu Frota e Débora Silvério
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Daniela e Júlia Andrade
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