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CAPTEI: Isabel Andrade e Fernando Frota dizem “sim” e celebram sua história de amor com elegância

Casamento na Igreja do Líbano foi seguido de festa no Hotel Gran Marquise

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
Jeritza Gurgel
Legenda: Fernando Frota Junior e Isabel Andrade
Foto: LC Moreira

A Igreja Nossa Senhora do Líbano, em Fortaleza, foi cenário do “sim” de Isabel Leão Andrade e Fernando Frota Júnior, que celebraram o reencontro transformado em história de amor. A noiva, conduzida pelo pai, Valdetário Andrade Monteiro, apostou em um Rosa Clará por Casamarela.

Legenda: Fernando Frota Junior e Isabel Andrade
Foto: LC Moreira

Legenda: Valdetário Monteiro, Ilana Leão, Fernando Frota Junior, Isabel Andrade, Fernando Frota e Elsa Goersch
Foto: LC Moreira

Após a cerimônia, o cortejo seguiu para o Hotel Gran Marquise, onde familiares e amigos foram recebidos em festa com assinatura de Larissa Maia.

Legenda: Alexandre Goiana, Cintia Furtado, Ana Karine, Sara e Valdetário Monteiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Ibanês Rocha, Mayara Noronha e Mateus Rocha
Foto: LC Moreira

Legenda: Parahyba Neto e Rita Parahyba, Ana Karine e Valdetário Monteiro
Foto: LC Moreira

A décor de Triart Eventos e o bolo da MagnifiCake deram o tom elegante. O line-up de peso manteve a pista aquecida; destaques para PH Carvalho e para o DJ Pedro Alencar.

Legenda: Elegância na recepção no Gran Marquise
Foto: LC Moreira

Legenda: PH Carvalho animou a pista
Foto: LC Moreira

Legenda: DJ Pedro Alencar, um dos destaques do line-up da festa
Foto: LC Moreira

Depois da celebração, o casal embarca para lua de mel na Ásia.

Legenda: A valsa dos noivos
Foto: LC Moreira

Veja as fotos da movimentação do evento captadas por LC Moreira:

Legenda: Adriana Miranda, Isabel Andrade e Fernando Férrer
Foto: LC Moreira

Legenda: Odorico Monteiro, Ivana Barreira, Fernando Frota, Lili e Leonidas Cristino
Foto: LC Moreira

Legenda: Valdetário e Ana Karine Monteiro com amigos
Foto: LC Moreira

Legenda: Natália Fernandes, Gabriela Braga, Beatriz Frota, Cecília Macedo e Rafaela Lins
Foto: LC Moreira

Legenda: Parahyba Neto e Rita Parahyba
Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos, Elizabeth, Elis e Esther Albuquerque
Foto: LC Moreira

Legenda: Olga e Eugênio Vasques
Foto: LC Moreira

Legenda: Pauline Caúla e Bleine Queiroz
Foto: LC Moreira

Legenda: Disraele Ponte e Lilian Sanford
Foto: LC Moreira

Legenda: Sigifroi Moreno, Valdetário Monteiro, Danielle Reis e Israel da Graça
Foto: LC Moreira

Legenda: Diná Ferraz e Willian Guimarães
Foto: LC Moreira

Legenda: Carol Moreira, Alice Ibiapina e Dulce Freire
Foto: LC Moreira

Legenda: Patriarca Brandão, Paulo Hernado Moreira, Daniel Aragão e João Paulo Martins
Foto: LC Moreira

Legenda: Valdetário e Ana Karine Monteiro, Kátia Balbino e Neir Junior
Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos Lage, Danielle Reis e Israel da Graça
Foto: LC Moreira

Legenda: Eduardo Castelo, Valdetário Monteiro, Pedro Amorim e Armando Monteiro Junior
Foto: LC Moreira

Legenda: Raphael Pessoa e Ibanês Rocha
Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro e Claudini Fortes
Foto: LC Moreira

Legenda: Elsa Goersch, Frota Junior e Elsa Goersch, Isabel Andrade e Fernando Frota
Foto: LC Moreira

Legenda: Felipe Lobo e Melina Vasconcelos
Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Aragão e Ticiane Cabó
Foto: LC Moreira

Legenda: Renata e Marcelo Mota
Foto: LC Moreira

Legenda: Parahyba Neto, Tiago Asfor e Raphael Pessoa
Foto: LC Moreira

Legenda: Rafaela e Raphael Pessoa
Foto: LC Moreira

Legenda: Camila Aragão e João Paulo Martins
Foto: LC Moreira

Legenda: Jonathan Hissa e Gabrielle Barros
Foto: LC Moreira

Legenda: Irineu Frota e Débora Silvério
Foto: LC Moreira

Legenda: Daniela e Júlia Andrade
Foto: LC Moreira