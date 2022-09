Captei: Isaac Furtado expõe “Memento Mori” com obras inéditas e objetos inusitados

Na quinta, 22, a B Galeria da Fast Frame abriu as portas para a mais nova exposição: “Memento Mori”, do artista plástico, médico e escritor, Isaac Furtado.

A mostra tem entrada franca e fica em cartaz até o dia 12 de novembro. A curadoria é de Andréa Dall’Olio Hiluy.

Legenda: Isaac Furtado Foto: Iratuã Freitas

Isaac Furtado apresenta trabalhos criados na pandemia, a partir de 2020, até a atualidade. Obras inéditas. Desenhos, objetos e pinturas sobre suportes inusitados, tais como: caixas de vinho, madeiras maciças, espelhos etc. e os tradicionais, como papel e telas.

Legenda: Exposição “Memento Mori” Foto: Iratuã Freitas

Ainda há pinturas em crânios, ossos, flores, pássaros, borboletas e objetos de natureza morta, tema que refletia a angústia do período de pandemia. Detalhes de anatomia e efeitos de "trompe l'oeil" - Ilusão de ótica. A produção trabalha com a beleza imortal, vai além da atualidade e dos padrões de beleza. Quem visita a exposição é convidado ao diálogo com as obras. Geram mistério. Expõe a essência da vida e o enigma da morte.

Legenda: Isaac recebe o carinho de amigos pela abertura da exposição e por conta da sua nova idade Foto: Iratuã Freitas

Mais de 200 nomes conferiram a expô e, na oportunidade, foram abraçar o artista que festejava mais um ano de vida.

Legenda: Cheyla e Isaac Furtado Foto: Iratuã Freitas

Legenda: Andréa Dall’Olio e Veridiana Brasileiro Foto: Iratuã Freitas

Legenda: Patricia Porto e Lília Quinderé Foto: Iratuã Freitas

Legenda: Objeto da exposição Foto: Iratuã Freitas

Legenda: Andréa Dall’Olio, Cheyla Furtado e Veridiana Brasileiro Foto: Iratuã Freitas

Legenda: Andréa Dall’Olio e Isaac Furtado com equipe Fast Frame Foto: Iratuã Freitas

Legenda: Márcio e Mara Crisóstomo com Isaac Furtado Foto: Iratuã Freitas

Legenda: Andréa Dall’Olio, Isaac Furtado e Davi Távora Foto: Iratuã Freitas

Legenda: Bruno Queiroz, Juliana Bastos e Isaac Furtado Foto: Iratuã Freitas

Legenda: Exposição “Memento Mori” Foto: Iratuã Freitas

Legenda: Exposição “Memento Mori” Foto: Iratuã Freitas

Legenda: Exposição “Memento Mori” Foto: Iratuã Freitas

Legenda: Exposição “Memento Mori” Foto: Iratuã Freitas

Legenda: Vando Figueiredo e René Freire Foto: Iratuã Teixeira

Legenda: Jacinta Cavalcante, Larry Barbosa e Jeová Siebra Foto: Iratuã Teixeira

Legenda: Lia Sanders, Andréa Dall’Olio, Vando Figueiredo e Lília Quinderé Foto: Iratuã Teixeira